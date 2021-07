Bra, non solo asfalti nell’estate di cantieri programmata dal Comune

Non soltanto asfaltature nell’estate dei cantieri avviati ai piedi della Zizzola. Mentre va completandosi il programma delle diverse pavimentazioni programmate dal Comune, sono infatti a buon punto i lavori coi quali l’Assessorato comunale ai Lavori Pubblici ha previsto di riqualificare l’esterno della palazzina che in via Barbacana ospita l’Ufficio Anagrafe del municipio.



Un intervento atteso, visto il contesto che ospita l’edificio, affacciato su una via che, prima di sbucare su piazza Caduti per la Libertà, mette in collegamento edifici di grande rilevanza per la storia della città, andando dallo stesso palazzo comunale al vecchio campanile di Sant’Andrea, alla chiesa di Santa Chiara.



Per finanziare l’intervento l’amministrazione guidata da Gianni Fogliato aveva partecipato all’edizione 2020 del "Bando Distruzione" della Fondazione Crc, risultando tra i progetti ammessi anche grazie al supporto che i braidesi avevano garantito alla candidatura sostenendola nella fase del voto popolare.



Da Cuneo è così arrivato un contributo a fondo perduto per 40mila euro, che cofinanziato per 22mila euro dal Comune ha consentito di partire col rifacimento della facciata e la successiva sostituzione di tutti i serramenti esterni, che verrà realizzata entro la fine di agosto.



"Si tratta di un intervento importante perché ci consente il recupero estetico e anche funzionale di un fabbricato collocato in una zona dal particolare pregio storico e architettonico", dichiara l’assessore Luciano Messa, che coglie l’occasione per "ringraziare i tanti braidesi che hanno sostenuto la candidatura del progetto".



Nel frattempo lo stesso Assessorato ha anche dato corso ai lavori programmati presso il cortile della Scuola media "Dalla Chiesa", per rendere accessibile anche ai disabili l’ingresso secondario da via Mucci.

Un passaggio aperto da alcuni anni e diventato fondamentale durante l’emergenza pandemica, visto che ha consentito di raddoppiare gli accessi all’istituto. E che dal prossimo anno scolastico, grazie a una pavimentazione realizzata dal Comune senza il ricorso ad appalti (20mila il costo stimato per l’intervento in economia), sarà percorribile anche da eventuali carrozzine.



Un ultimo intervento, realizzato questa volta da EnelSole, ha infine portato alla sostituzione di tutti i punti-luce di viale Rimembranze con nuove lampade a tecnologia Led. "Un altro passo nella direzione della transizione ecologica", commenta l’assessore Messa.