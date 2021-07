Per gli under 19 vaccino senza prenotazione. Peccato che le dosi non ci siano

Anche le migliori intenzioni devono fare i conti con la realtà dei fatti. Sicuramente se quest’ultima parla di forniture che ad oggi non consentono alla campagna vaccinale piemontese di prendere finalmente la piega più volte auspicata.



Ne sanno qualcosa dalle parti dell’Asl Cn1, dove con un certo stupore venerdì si era preso atto di come, dopo averlo previsto per gli ultra60enni e il personale della scuola, da Torino si era deciso di allargare le maglie del cosiddetto "accesso diretto" alla vaccinazione (senza prenotazione quindi) anche ai ragazzi tra i 12 e 19 anni



Bello a dirsi, meno facile a farsi. Così questa mattina, lunedì 26 luglio, teorico inizio della nuova fase di una campagna che domani si appresta al suo settimo giro di calendario, negli "hub" che avrebbero dovuto accogliere ragazzi e famiglie smaniose di fare l’iniezione prima di partire per le vacanze sono comparsi cartelli come quelli raffigurati in foto, arrivati a certificare come non sempre in periferia si può dare corso a quello che il centro vorrebbe.



Decisione obbligata, per l’Asl, quella di rinviare "sine die" l’avvio di questo open day permanente dedicato ai giovanissimi, istituito con la dichiarata intenzione di arrivare preparati alla ripresa delle lezioni di settembre, nella giornata in cui in provincia si teneva la visita del commissario straordinario per l’emergenza Figliuolo.



E questo perché, molto semplicemente, mancano le dosi per accontentare a tutti. E se in questa platea rientrano i prenotati per la prima dose e soprattutto le migliaia di richiami di chi, dagli stessi hub, ci è già passato una prima volta, la scelta è presto fatta.



Facciamo fuoco con la legna che abbiamo, fanno intendere dalle parti dell’azienda sanitaria, là dove quest’ultima è rappresentata da consegne di vassoi Pfizer e Moderna che nell’ultimo mese non soltanto non sono state numericamente incrementate, ma sono invece diminuite.



Nella settimana scorsa alla Cn1 di dosi ne erano arrivate circa 28mila, utili a garantire una media attestata sulle 4mila al giorno. Troppo poche per darle ai prenotati, agli ultra60enni e al personale scolastico ravvedutisi dopo la novità del 'Green pass' e ora pure ai ragazzi. A meno di non costringere questi ultimi a fare ore di coda col rischio di tornarsene a casa con un nulla di fatto.



Ci si aggiornerà in settimana, è la conclusione, ma al momento i fatti dicono che, almeno sul territorio della Cn1, per l’accesso diretto ai giovanissimi bisognerà attendere.