Favole della Dragonera: il primo libro di favole per grandi e piccini a km 0

“Favole della Dragonera” è un libro a km 0 con 5 racconti ambientati nella splendida e unica Valle Gesso, nel comune piccolo comune di Roaschia.

L’idea nacque alcuni mesi fa quando, una sera, un gruppetto di amici, chiacchierando e mangiando in trattoria, lanciarono l’idea di scrive un libro nuovo, diverso, originale che parli delle favole che le nostre nonne ci raccontavano quando eravamo piccini.

Partiamo dall’inizio: Chiara e Claudia, due affiatate amiche in cerca di un motivo per sorridere e far sorridere; Marco, un giornalista razionale e virtuoso, molto diverso da loro, ma che ha saputo amalgamarsi.

Tutti e tre sono accumunati da un animo bambino e dal desiderio di mettersi in gioco in qualcosa di diverso per loro e per gli altri.

Chiara Oggero è l’autrice e la penna materiale dei racconti, ha saputo costruire riportando su carta i racconti e dar loro un senso costruttivo, arricchito da disegni unici.

Claudia è colei che sprona, che narra realtà e faceto, tra i tavoli della trattoria di Roaschia.

Marco Campagna, giornalista e scrittore, è chiamato a controllare che l’unione tra fantasia e realtà non sfuggano al controllo e a dimostrare che c’è un bambino dentro ognuno di noi.

“Favole della Dragonera” è un libro adatto a tutti, adulti e bambini, non solo perché dentro di noi amiamo tutti le favole, ma anche perché è bello passeggiare e immaginare di incontrare realmente i personaggi; rilassarsi e vivere la montagna con i suoi ritmi, così diversi e lontani dai nostri.

Di seguito i titoli delle 5 fiabe:

· Il salmone della Dragonera

· Bianchina, la bella roaschina

· Cenerino, l’airone chiacchierino

· Il sentiero delle farfalle

· Speleus il bandito

E’ possibile acquistare o regalare “Favole della Dragonera” presso i seguenti punti vendita:

Bottega Artigiana Chiara Creazioni, Via Roma 35 - Borgo San Dalmazzo (CN)

Telefono 345-2675725*

Ristorante B&B Spada Reale, Via Barale 11 - Roaschia (CN)

Telefono 0171-758138 342-1228735