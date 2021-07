L'ANA Mondovì invita Figliuolo alla commemorazione di Nowo Postojalowka. Il Generale Mellano lo ricorda nella sua esperienza saluzzese[VIDEO]

Ieri, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, in occasione della sua visita a Frabosa Sottana per tracciare il bilancio sul progetto montagne Covid Free, ha ricordato con piacere il periodo della sua carriera trascorso in Granda.

"Nel 1985 ero assegnato a Saluzzo" - ha ricordato Figliuolo - "e tra il pubblico c'è il mio primo comandante, il Generale Mellano, uno dei miei maestri, lo saluto e lo ringrazio, Ricordo queste zone sempre con piacere".

"E' stato giovane tenente come prima nomina a Saluzzo, al gruppo Aosta, alla caserma Musso." - dice il Generale di Brigata Enrico Mellano - "Il primo ricordo che ho di lui è che arrivò accompagnato dal padre che disse 'mi raccomando mettetelo sotto e fatelo lavorare".

All'incontro, presso il Gala Palace, anche una rappresentanza della Sezione Ana di Mondovì che ha invitato il Generale Figliuolo alla commemorazione di Nowo Postojalowka che si svolgerà a gennaio 2022.

"Onorati di averlo ospitato nel nostro territorio" - ha commentato il Presidente della Sezione ANA Mondovì Armando Camperi -"una persona alla mano che ci ha dato ascolto e che saremo lieti di ospitare a gennaio per la commemorazione della campagna di Russia".

"Non possiamo che prendere esempio. Nel nostro piccolo facciamo servizio all'hub vaccinale di Mondovì" - ha spiegato il consigliere Fabrizio Bessone, Gruppo Protezione Civile Mondovì- "lo scorso anno abbiamo consegnato DPI ai comuni e cerchiamo di dare in ogni modo il nostro sostegno alla comunità".

"Emozionante" - ha dichiarato Gianpiero Gazzano, Past President della sezione ANA Mondovì - "vedere un Alpino ai vertici e gestire un'emergenza come quella del covid. Contiamo di rivederlo al più presto, speriamo il 15-16 gennaio a Mondovì".