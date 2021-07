"Non si cancellano anni d'eccellenza dall'oggi al domani: vigiliamo perché Cuneo non perda il proprio hub"

“Sembra che ci sia la volontà di spostare la denominazione di “hub territoriale” dal nostro ospedale Santa Croce, e questo mi preoccupa. Le illazioni non sono ancora state smentite da nessuno: serve che chi sa faccia chiarezza”.



La richiesta arriva da “Beppe” Lauria, che ha presentato un’interpellanza al consiglio comunale incentrata sulle ultime vicende relative al mondo della sanità della città di Cuneo: le dimissioni di Fulvio Moirano dalla guida della Fondazione Nuovo Ospedale Unico e i rumors che vedrebbero come possibile lo spostamento della denominazione di “hub territoriale” ad altre realtà nosocomiali della provincia di Cuneo.



Preoccupazioni che condivide anche Ugo Sturlese, che ha sottolineato come le dimissioni di Moirano siano un “fatto clamoroso, segnale di una divergenza di opinioni importante tra lui e la giunta regionale”. Fatto clamoroso che va a unirsi alla lettera inviata dal gruppo di maggioranza Cuneo Solidale alla stampa locale, nella quale si esprime “una critica complessiva sull’idea dell’ospedale unico e della sua realizzazione nell’area dell’attuale ospedale Carle”: “Perché non rivedere il progetto alla luce di questi nuovi accadimenti – chiede Sturlese - ? Serve una riflessione importante e un disegno per contrastare l’eventualità del declassamento”.



A rispondere è stato il sindaco Federico Borgna: “Dobbiamo essere tutti quanti attenti e vigili sulla questione, questo è indubbio: il nostro ospedale ha raggiunto livelli d’eccellenza assoluta nella qualità dei servizi e nella credibilità dei professionisti tanto da potersi fregiare della qualifica di “hub del territorio” - ha detto - . Non credo si possano cancellare questa realtà e la storia che l’ha creata con un colpo di spugna, così dall’oggi al domani: sarebbe una sciocchezza ragionare tramite atteggiamenti campanilistici, si rischierebbero danni irreparabili a tutta la comunità provinciale”.



Borgna ha sottolineato poi come la lettera di Cuneo Solidale non vada a criticare complessivamente la decisione sull’ubicazione del nuovo ospedale ma piuttosto la necessità di non privare il Santa Croce di finanziamenti per la propria stessa valorizzazione negli anni che vedranno la costruzione del nosocomio unico. Il sindaco ha poi sottolineato come le dimissioni di Moirano – che comunque rimane membro fondatore della Fondazione - , stando al diretto interessato siano motivate da ragioni del tutto personali: “Le letture possono essere molte e diverse, ma questo è quanto sappiamo”.



“L’onore di evitare con ogni sforzo possibile lo spostamento dell’hub territoriale dalla nostra città cade sulle nostre spalle – ha concluso - , e l’unico modo per farlo è tenere alta la soglia dell’attenzione”.