Bra, fermata dalla Municipale con l’assicurazione scaduta da due anni

Continuano senza sosta i controlli del Comando della Polizia Locale di Bra per la verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale sul territorio di competenza e la prevenzione e repressione delle più gravi infrazioni.



Questa mattina (martedì 27 luglio), durante un controllo con il "Targa System", una pattuglia della Polizia Locale braidese ha messo i sigilli a una Fiat Punto, sorpresa a circolare nonostante avesse l'assicurazione scaduta a giugno 2019. Oltre al sequestro, alla conducente è stata contestata la relativa violazione prevista dal Codice della Strada.



In queste ultime settimane gli agenti della Polizia Locale hanno inoltre intensificato i controlli per verificare il rispetto dell'ordinanza che, a giorni e ore alterne, stabilisce il divieto di sosta per consentire lo spazzamento delle strade. In alcune zone, ove era scarso il rispetto della segnaletica, gli agenti braidesi hanno provveduto a rimuovere i veicoli in sosta irregolare. I controlli continueranno nelle prossime settimane.