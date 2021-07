Elisoccorso in azione a Bagni di Vinadio: ferito trasportato in codice giallo al Santa Croce

L’elicottero del Servizio 118 è da poco intervenuto a Vinadio Stazione Bagni, dove alcune persone avevano lanciato l’allarme dopo aver visto un soggetto chiedere aiuto e un altro immobile vicino a lui. Allertato anche il Soccorso Alpino. Raggiunta dai soccorritori, la persona in difficoltà è stata stabilizzata ed trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Croce di Cuneo.



ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO