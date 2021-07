Ad Alba la nuova edizione del master Startup di Horeca Academy

Lunedì 6 settembre 2021 ad Alba la nuova edizione del ma s t e r S TA R T UP di A l b aH O RE C Aca d em y .

Si tratta di un percorso di formazione specifica dedicato agli operatori che desiderano approfondire le competenze tecniche, amministrative e gestionali necessarie per avviare e gestire con successo il locale, garantendone l'attività nel tempo, aumentando la clientela e incrementando gli introiti.

Il master STARTUP dura 56 ore, si svolgerà il lunedì e il martedì dalle ore 9 nella sede di corso Barolo 8 ad Alba ed è già acquistabile on-line all’indirizzo h ttps : // b i t . l y / S t a r t up H o r e ca . Entro il 31 agosto, e fino ad esaurimento dei posti disponibili, è possibile acquistarlo con uno sconto del 5% utilizzando il buono sconto “horecaweb".

L’offerta formativa A lb a H O RECAca d e m y prevede anche una serie di approfondimenti come: bartending, aperitivo, coffee tender e c e r t i f i c azion i i n t e r na zi ona l i s u l v i n o WS E T , che rappresentano la scelta ideale per continuare a specializzarsi su temi specifici.

L’obiettivo di questi corsi è quello di fornire ai professionisti Horeca gli strumenti per promuovere e gestire il proprio locale, dando una nuova visione sulla ristorazione contemporanea e sulla qualità dei servizi necessaria per soddisfare i clienti.

A l ba HOR E C A c ade my è lo spin-off di A lb a Acca d e m ia A l b erg h iera dedicato ai professionisti del settore horeca. E’ nato per fornire gli strumenti e la formazione necessaria agli imprenditori e agli operatori del settore e vanta il supporto dei principali attori della filiera: associazioni di categoria, fornitori, distributori, marchi e produttori.





Info e prenotazioni:

Acquista il Master STARTUP qui: h t t p s :/ / b i t . l y/ S t a r t up H o r e c a

Telefono -> 0173.284.922

WhatsApp -> h t tps : // b it. l y / A p r o A lb aWh a tsapp

Mail -> horeca@aproformazione.it