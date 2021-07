Stracciamenta, un'esperienza unica targata Pepino e Pastiglie Leone

Ancora una volta Gelati PEPINO 1884 e Pastiglie Leone si incontrano e nasce StracciaMenta: un cremoso gelato al gusto menta, realizzato con un mix di aroma naturale menta piperita piemontese, lo stesso utilizzato nella produzione delle Pastiglie Leone, e con gocce di cioccolato.

Un nuovo gusto creato dall’incontro e dall’esperienza di due brand torinesi, veri e propri simboli della tradizione non solo di una città ma dell’Italia intera, che sanno valorizzare la propria storia anche proponendo ai consumatori, la qualità dei propri prodotti, in innovative declinazioni che soddisfano l’esigenza di piacevoli momenti di fresca golosità.

La freschezza della menta, un sapore tipico della nostra tradizione e della nostra Regione, dove si trovano le coltivazioni più estese e di alta qualità, e l’intensità del cioccolato, altra eccellenza della nostra produzione, regalano al palato un’esperienza davvero unica, dove sapori che appartengono alla memoria collettiva, si uniscono in una definizione di note dolci e cremose, con piacevoli intermezzi croccanti, che rendono il gelato ancora più gradito e goloso.

Disponibile nel mezzolitro StracciaMenta saprà sorprendere ed affascinare anche i consumatori più esigenti e attenti, grazie all’elevata qualità e innovazione di prodotto. Elementi unici e imprescindibili che da sempre caratterizzano le referenze di Gelati PEPINO 1884, sarà così possibile assaporare un vero e proprio concentrato di storica bontà.

“La partnership e il confronto con altre aziende sono veri e propri elementi di crescita e di importanti innovazioni per Gelati PEPINO. Per noi è sempre stato importante scegliere con chi rapportarci e collaboriamo con brand con cui condividiamo l’attenzione alla qualità, dalle materie prime al prodotto finito, ma che abbiano anche voglia di innovarsi, e siano consapevoli che il nostro è un territorio che produce eccellenze che contribuiscono ad esaltare un Made in Italy sempre più diffuso e riconosciuto – dichiara Alberto Mangiantini AD di Gelati PEPINO 1884 S.p.A. – Siamo certi che una collaborazione di pregio, come quella con Pastiglie Leone, dia un risultato eccellente che aggiunge prestigio alle nostre aziende”

A proposito di Gelati PEPINO:

Gelati PEPINO 1884 è un marchio storico torinese, tra i più antichi e conosciuti a livello nazionale e internazionale, che ha attraversato la storia d’Italia portando ovunque il gusto del buon gelato, ma anche l’eleganza, la raffinatezza e l’attenzione nella selezione di materie prime di alta qualità, in poche parole, l’eccellenza del prodotto italiano. La storia del marchio PEPINO inizia nel 1884, in un’Italia unificata da pochi decenni, Domenico Pepino, estroso mastro gelatiere, lascia la sua amata Napoli con la famiglia e gli attrezzi del mestiere, e si trasferisce a Torino. È il 1916 quando la piccola azienda, i suoi segreti di

produzione e il marchio vengono ceduti all’affermato industriale dolciario Comm. Giuseppe Feletti e a suo genero Giuseppe Cavagnino. Nel 1929 il locale si sposta da piazza Solferino nella storica piazza Carignano, dove ancor oggi è possibile gustare gli ottimi gelati e Pinguini, i due industriali inoltre separano il punto vendita dalla produzione, aprendo un nuovo e moderno laboratorio nel centro di Torino in via Verdi 33. L’inaugurazione del laboratorio e l’utilizzo del ghiaccio secco, che permette e facilita il trasporto e l’esportazione, regalano all’azienda due nuovi brevetti come Fornitori della Real Casa, il 1° luglio del 1925 da S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta e il 31 marzo 1932 da S.A.R. il Principe di Piemonte e le consentono di raggiungere le tavole dei migliori ristoranti e di illustri personaggi e regnanti in tutta Europa.

Nel 1938 PEPINO rivoluziona il mondo del gelato: dopo anni di sperimentazione e ricerca, nasce il Pinguino il primo gelato su stecco, ricoperto con una sottile foglia di cioccolato, prodotto nel mondo e registrato con brevetto n°58033.

Gelati PEPINO 1884 porta avanti un percorso di qualità, grazie alla continua e accurata ricerca di materie prime certificate, alla creazione di partnership strategiche e alla forte vocazione innovativa che gli ha consentito l’ottenimento di importanti certificazioni. E sono proprio innovazione e lungimiranza le basi su cui da sempre si poggia il percorso dell’azienda, una spinta propulsiva che ha reso possibile un cammino iniziato nel 1884 e che prosegue ancora oggi.

www.gelatipepino.it

UFFICIO STAMPA Gelati PEPINO 1884

EnneCi Communication

ufficiostampa@enneci.net

011 30 40 551

A proposito di PASTIGLIE LEONE

Quella di Pastiglie Leone non è solo la storia di un’azienda centenaria, ma è la storia di un Paese, che appare più dolce se raccontata sgranocchiando quei piccoli bottoncini color pastello che ci accompagnano da una vita. Tutto ha inizio 162 anni fa, nel 1857, quando Luigi Leone aprì una confetteria ad Alba e cominciò a produrre pastiglie di zucchero che ebbero un tale successo da far trasferire il laboratorio a Torino, per poter servire la Real Casa.

Nel 1934 l’azienda viene rilevata, dando vita alla Pastiglie Leone che ancora oggi riconosciamo per il suo stile inconfondibile. Uno stile che si esprime nel rispetto per la tradizione artigianale, sposando una leggendaria creatività. Nel 2018 il testimone è passato nelle mani di una realtà imprenditoriale italiana, con l’obiettivo di sviluppare e valorizzare il marchio nel rispetto

della tradizione. Pastiglie Leone produce non solo pastiglie, ma anche caramelle, gelatine e cioccolato, impiegando materie prime eccellenti e continuando a seguire ricette antiche della tradizione confettiera italiana, della quale Pastiglie Leone intende farsi ambasciatrice nel mondo.

La storica azienda piemontese conosciuta in tutto il mondo per la produzione di Pastiglie e caramelle di ogni genere è tornata a ripercorrere parte della propria storia e ha aperto nel 2006 una vera e propria Fabbrica di Cioccolato all’interno dello stabilimento di Collegno. Un luogo magico dove il profumo delle fave di cacao tostate si diffonde nell’aria, insieme alla musica delle conche piane che, con i rulli in pietra di porfido, cullano il cioccolato per oltre 60 ore. É proprio qui che ha preso vita la nuova linea di cioccolato fondente Sfumature e quella del Grezzo, nata da una ricetta del ‘700 e dalla volontà dell’azienda di ristabilire la produzione di cioccolato Leone “come una volta”.

www.pastiglieleone.com