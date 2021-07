Tutta la Serie A e la Serie B, grazie al nuovo TIM VISION BOX

A Cuneo e provincia, TIM attraverso DAZN, porta la Serie A e B nelle nostre case e non solo, tutto in un solo telecomando grazie al TIM VISION BOX, ti spieghiamo come aderire alla proposta. Da oltre vent’anni, i negozi TIM sono un punto di riferimento per i clienti TIM, sia per l’acquisto dei migliori smartphone e dei prodotti di telefonia del brand in genere, che per tutti i servizi e le offerte per la comunicazione e la connettività.



Quest’anno, a partire dal primo luglio, il catalogo di collaborazioni TIM per l’intrattenimento si arricchisce con DAZN oltre alle partnership importanti strette con Netflix, Disney+, che permettono a TIMVision+ di raccogliere in un unico portale tutti i migliori contenuti oggi disponibili sul mercato, dall’ animazione allo sport.



Da oggi i negozi TIM sono protagonisti dell’intrattenimento per tutta la famiglia se venite a trovarci scoprirete che possiamo parlavi di anche di serie tv, film e soprattutto il calcio.



TIM attraverso DAZN porta la Serie A e B nelle nostre case e non solo, nell’offerta è incluso anche Infinity+ quindi anche la Champions League e se avete Amazon il gioco è fatto, tutto il calcio in un solo telecomando grazie al nuovo Tim VISION BOX e, fino al 28 luglio compreso, l’estate te la offre TIM.



Per maggiori dettagli, e per aderire visita oppure contatta i Negozi TIM più vicini a te, loro potranno seguirti anche a distanza senza necessità che tu esca di casa:

