Boves: a Rosvella torna "A passo di fiaba"

L'Associazione "Sentieri di Pace" promuove per il SETTIMO anno la Rassegna di spettacoli di lettura ad alta voce rivolti a famiglie con bambini e ragazzi nella frazione montana di Rosbella di Boves. Con interruzione lo scorso anno, dovuto all’emergenza Covid.

Si riparte dunque, con molto slancio ed entusiasmo.



L’iniziativa è realizzata da Sentieri di Pace, con il patrocinio del Comune di Boves, Assessorato alla Cultura, grazie al sostegno del Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo, e il contributo della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves. In collaborazione con la RosBettola. L’osteria metterà a disposizione il suo prato per gli spettacoli. Sono partner dell’iniziativa: la Biblioteca Civica, la Consulta Famiglie e Pro Rosbella.



In caso di pioggia invece, gli eventi saranno spostati a Parco Marquet, nell’area coperta.

Quest’anno non si potrà utilizzare la chiesetta, perché sono i corso i lavori di ristrutturazione, ma anche perché con le nuove norme anti Covid, lo spazio risulterebbe ridotto per l’accoglienza del pubblico, che è sempre piuttosto numeroso. L’iniziativa vive grazie anche al contributo della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves.



Quest’anno agli appuntamenti di lettura, e al book- crossing (scambio gratuito di libri portati da casa) si continueranno ad affiancare anche le Officine Creative denominate “Anche le mani lo sanno fare” in cui i bambini potranno realizzare attività inerenti le letture ascoltate. La direzione artistica della Rassegna è a cura di Elisa Dani.



La VII edizione della Rassegna a Passo di Fiaba si realizzerà prevedendo tre appuntamenti che avranno inizio come di consueto alle ore 16.00. Il primo incontro sarà aperto a famiglie con bambini dai 3 anni. Ma è fruibile da pubblico misto, fino ai 99 anni.



La rassegna intende, attraverso le tematiche affrontate negli spettacoli, affermare valori quali la partecipazione, l'integrazione, la solidarietà e la coesione sociale, in relazione con il mondo emotivo dei bambini o ragazzi a cui si rivolgono. Quest’anno con particolare riferimento alle tematiche ambientali.



Gli appuntamenti di A Passo di Fiaba per quest’anno sono a prenotazione obbligatoria, telefonando a 3347334805 Elisa Dani (Associazione Sentieri di Pace), ed necessario portare con sé una coperta per sedersi a terra.



Ecco gli appuntamenti:



- Sabato 31 luglio ore 16, I appuntamento

PER FARE L’ALBERO di e con Elisa Dani, scenografia ORBITAT MC e Zoographico



- Sabato 7 agosto ore 16, II appuntamento

"Furbo il Signor Volpe", Piccolo musical da fermi dall’omonimo romanzo di Roald Dahl Compagnia Aedopop (Bergamo), Voce di Giorgio Personelli, Chitarra Pierangelo Frugnoli



- Sabato 21 agostoore 16, III appuntamento

"Conservare…per lasciare qualcosa di buono", “Eco-Laboratorio” di lettura e creatività ideato e condotto da Romina Panero