Marco Balio, sindaco di Magliano Alpi, aderisce a Fratelli d'Italia

Fratelli d’Italia annuncia con soddisfazione l’adesione di Marco Bailo, Sindaco di Magliano Alpi, al partito.



Il giovane amministratore ed architetto ha infatti formalizzato la propria iscrizione al partito guidato da Giorgia Meloni in occasione della riunione annuale degli iscritti e dei simpatizzanti che si è tenuta, con grandissima partecipazione di pubblico, sabato 24 luglio a Savigliano. “Fratelli d’Italia continua a crescere” commenta il Coordinatore Provinciale William Casoni.



“Molti giovani amministratori hanno chiesto di aderire al nostro partito, segno che stiamo facendo un ottimo lavoro. Un grande benvenuto a Marco, indubbia eccellenza amministrativa del nostro territorio. Sono certo che, insieme, sapremo portare avanti con sempre maggiore attenzione ed efficacia le richieste della nostra Provincia.”



“Sono molto felice di dare il benvenuto a Marco, un Sindaco capace e competente, la cui adesione rende sempre più capillare la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio dell’intera Provincia. Conosco il Sindaco Bailo da molto tempo e ne ho sempre apprezzato la serietà, il grandissimo impegno e il costante servizio a favore della crescita del suo territorio. Sono per questo molto contenta che Marco entri ora a far parte del nostro gruppo di Sindaci patrioti, sempre pronti a portare avanti e a difendere gli interessi di tutti i cittadini, intercettandone le esigenze con coerenza e attenzione.” dichiara l’Onorevole Monica Ciaburro.



“Con Marco, la squadra degli amministratori di Fratelli d’Italia in Provincia di Cuneo si fa sempre più importante” sostiene il Presidente del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte Paolo Bongioanni.



“Non posso che esprimere la mia più grande soddisfazione per l’arrivo tra i nostri ranghi di una persona competente e capace, oltre che un grande amico, con cui sapremo sicuramente fare un ottimo lavoro. Un grande ringraziamento va anche al Responsabile degli Enti Locali del partito, Rocco Pulitanò, per l’indispensabile aiuto che sta dando a tutto il territorio.”