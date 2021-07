Calcio, Serie D: Fossano, ufficializzati i fuoriquota Peirano e Pianetti

Altri due movimenti di mercato in entrata per il Fossano, a pochi giorni dall'inizio della preparazione (fissata per il 2 agosto).

La società ha definito una doppia operazione relativa ai fuoriquota, ingaggiando il centrocampista 2002 Lorenzo Peirano ed il terzino classe 2003 Matteo Alberto Pianetti.

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

"A pochi giorni dall'inizio della preparazione (si parte il 2 agosto) prosegue senza sosta la campagna di rafforzamento della prima squadra blues.

Gli ultimi due innesti vanno a rimpolpare e rinforzare il parco dei fuoriquota: sono infatti ufficiali gli ingaggi di Lorenzo Peirano e di Matteo Alberto Pianetti.

Peirano è un centrocampista classe 2002 cresciuto nelle giovanili del Torino: per lui ben otto anni con la maglia granata. Nell'ultima stagione il prestito alla Pro Vercelli, con cui ha disputato il campionato Under 19.

Pianetti è invece un terzino classe 2003 che nell'ultima stagione ha assaporato il calcio dei grandi indossando la maglia del Corneliano Roero. L'esterno basso è però cresciuto nella "cantera" del Chieri."