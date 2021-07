FOCUS VOLLEY MERCATO A2 - Il punto sulle operazioni di mercato della Serie A2 di volley femminile…Cindy Lee Fezzi verso Olbia?

La campagna trasferimenti in A2 è entrata nella sua fase conclusiva, anche se diverse società hanno già completato il proprio roster. A tenere banco in questi giorni, tuttavia, è la questione relativa alle iscrizioni al campionato. Cinque società (Pinerolo, Aragona, Martignacco, Olbia e Sant’Elia), infatti, non hanno ricevuto il “placet” da parte della Lega per l’assenza dei requisiti richiesti.

Le società in questione hanno presentato il ricorso e nelle prossime ore si dovrebbe conoscere la decisione del Giudice di Lega, il cui verdetto potrà comunque essere oggetto di ricorso presso la Corte d’Appello Federale della Fipav. Dalle indiscrezioni raccolte, tuttavia, trapela un moderato ottimismo e alla fine anche le società inizialmente escluse dovrebbero ottenere il semaforo verde per la partecipazione al prossimo campionato. Il Pinerolo ha la “grana” del palazzetto, che per 50 cm non rispetterebbe i criteri di altezza minima.

Difficile che la società piemontese ottenga una ulteriore deroga e pertanto si prospetta la concreta possibilità di giocare le gare interne in un'altra struttura vicina. Sorte che è toccata alla Futura Busto Arsizio, che anticipando i tempi ed eventuali bocciature da parte della Lega, ha scelto come campo di gioco "casalingo" quello del PalaBorsani di Castellanza. Per quanto riguarda il mercato, invece, Il Montecchio ha ingaggiato la ventitreenne schiacciatrice statunitense Molly Haggerty. Colpo dell’Albese, che ha ufficializzato l’arrivo del nuovo libero Giulia De Nardi, reduce dall’esperienza con la maglia del Mondovì.

Albese che nelle prossime ore dovrebbe annunciare l’acquisto dell’opposto greco Maria Oikonomidou. Nuovo libero anche per il Sassuolo e anche in questo caso si tratta di una ex pumina, Elena Rolando. Le Emiliane di Venco si sono assicurate anche la giovane e talentuosa schiacciatrice Vera Bondarenko. Altino particolarmente attivo sul mercato. La società abruzzese è vicinissima ad ufficializzare l’arrivo di Carola Ollino. Vicine alla conferma anche Francesca Saveriano e Asya Zingoni. L’ex pumina Cindy Lee Fezzi è a un passo dal ritorno a Olbia. Completato il reparto schiacciatrici della Futura Busto Arsizio, che ha ingaggiato la giovane Martina Morandi.