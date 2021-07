Bra: chiuse temporaneamente tre strade

Per consentire a privati lo svolgimento di alcuni interventi, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità in diverse vie della città. Così, dal 28 al 30 luglio 2021 è stata disposta la chiusura al traffico dalle 8 alle 18 in via Moffa di Lisio (ord. 246/2021) e in via Rambaudi (ord. 247/2021) per consentire le operazioni di smontaggio di un ponteggio. Il divieto non si applica ai residenti.

Sarà invece chiusa al traffico veicolare dalle 14 di mercoledì 28 luglio alle 18 di sabato 31 luglio via Beato Valfrè (ord. 242/2021). In questo caso il blocco, che non si applica ai residenti, si rende necessario per consentire lavori di posa della fibra ottica.

Tutte le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica, a cura delle ditte operanti. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici allo 0172.438346.