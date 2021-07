Ancora un lutto a Pocapaglia, che piange l’improvvisa scomparsa di Giovanni Tarable

Giorni di lutto a Pocapaglia e nella frazione di Macellai. Nelle ore in cui in paese iniziava a diffondersi la notizia della scomparsa del 19enne Matteo Muratore, morto nell’incidente verificatosi nella notte tra venerdì e sabato a Diano Marina, nell’Imperiese, all’ospedale "Santa Croce di Cuneo" si spegneva infatti Giovanni Tarable, 40enne agricoltore, originario del borgo ai piedi del paese e molto conosciuto in tutta la zona alle porte di Bra.



L’uomo era stato sottoposto a un intervento chirurgico resosi improvvisamente necessario per un serio problema di salute, ma non ha purtroppo superato le gravi complicazioni sopraggiunte dopo l’operazione.

I funerali si sono svolti ieri, martedì 27, di fronte alla folla di parenti e amici intervenuti presso la parrocchiale della Beata Vergine del Buon Consiglio per accompagnare l’uomo nel suo ultimo viaggio verso il piccolo cimitero della frazione e per stringersi al dolore della moglie Paola, della figlioletta dell’uomo, ancora in età scolare, degli suoceri Anna e Guido, dei cognati Patrizia e Luca con Alessio.



"Un carissimo amico, una persona allegra e sempre disponibile con chiunque avesse bisogno di un aiuto", è il commosso ricordo che ne traccia il sindaco di Pocapaglia Antonio Riorda, che, insieme a quello del giovane Matteo (i funerali si terranno alle 9.30 di domani, giovedì 29 luglio, sempre nella parrocchiale della frazione), richiama alla memoria l’altro grave lutto che colpì il paese solamente il 4 giugno scorso, con la morte del consigliere comunale Gianni Messa, vittima di un incidente sul lavoro alla Fratelli Martini di Cossano Belbo.