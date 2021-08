Realizzazione dell'invaso Serra degli Ulivi, Caramello (FI): "Fare squadra per reperire i finanziamenti necessari"

Fare squadra per portare avanti il progetto di realizzazione dell'invaso "Serra degli Ulivi", questo l'appello che arriva dal monregalese, attraverso Giampiero Caramello, consigliere comunale e coordinatore cittadino di Forza Italia Mondovì.

Il progetto, nato per il supporto delle attività del territorio, ad alta vocazione rurale, prevede la creazione dell'invaso in un’area ubicata tra il comune di Villanova Mondovì e quello di Pianfei, che porterebbe ad avere un volume totale di acqua fino a un massimo di 13 milioni di metri cubi.

Un'occasione per aiutare il comparto agricolo del territorio e favorire anche lo sviluppo turistico, come era stato illustrato a Villanova, al presidente della Regione Piemonte, lo scorso ottobre.

Ora si tratta di unire le forze e reperire i fondi necessari per realizzare l'opera, come illustrato da Giampiero Caramello nella nota che riportiamo di seguito:

"In questi ultimi anni, purtroppo, troppo spesso, si stanno verificando fenomeni di siccità, alternati ad eventi alluvionali, causati dal cambiamento del clima. Le scarse precipitazioni che si registrano nel periodo estivo stanno causando danni ingenti sia al comparto agricolo che a quello zootecnico. La mancanza di acqua necessaria per le colture agricole comporterà una diminuzione della produzione delle stesse, con un consequenziale danno anche per il comparto zootecnico, poiché sarà molto complicato salvaguardare la produttività degli animali.

E’ quindi implicito che una diminuzione della produzione porti ad un incremento del prezzo dei prodotti agricoli, a discapito delle aziende agricole e dei cittadini.

Per affrontare il problema della diminuzione delle risorse idriche è necessario concentrarsi su due aspetti fondamentali: in primo luogo diminuire gli sprechi di un bene prezioso come l’acqua ed in seconda battuta creare degli invasi che possano sopperire al fabbisogno idrico. Sarebbe auspicabile che in ogni comune della nostra provincia, fosse possibile realizzare degli invasi “puntuali”, compatibili con il territorio e con il contesto ritenuti idonei di intervento, senza creare delle opere particolarmente invasive ed onerose.

Nel territorio monregalese però abbiamo una grande opportunità: la realizzazione dell’invaso “Serra degli Ulivi “. Si tratta di un lago artificiale, che ricade sul territorio monregalese e che potrebbe far fronte alla carenza di acqua che si sta registrando in questi giorni.

Ad oggi la progettazione dell’invaso è a livello definitivo grazie ai contributi erogati della Regione Piemonte e della Fondazione CRC per un importo complessivo di € 2.000.000,00 di euro.

Ora si tratta ora di portare la progettazione a livello esecutivo – cantierabile, aspetto fondamentale per poter reperire i fondi necessari all’esecuzione.

Il Pnrr potrebbe essere una grande occasione per il nostro territorio se si riuscisse a finanziare almeno il primo lotto del progetto, ragione per cui risulta essenziale finanziare la progettazione esecutiva ed arrivare alla cantierabilità dell’opera.

Questo sarebbe un intervento strategico per il territorio, poiché consentirebbe di sopperire alle emergenze idriche in periodi di “secca” ed avrebbe una valenza turistica in quanto progettato in un contesto ambientale caratteristico.

Ritengo che questo, come altri temi, sia a valenza “trasversale” e cioè che non debba avere una distinzione di carattere e di colore politico, ma che possa seguire un percorso di condivisione. Per tanto, invito Tutti i Parlamentari della Nostra Provincia, affinchè facciano “squadra”, in modo da stimolare i ministeri di competenza al fine di reperire le risorse economiche da destinare alla costruzione dell’Invaso Serra degli Ulivi, perché è un progetto essenziale e che deve guardare al nostro imminente futuro".