Cuneo: in piazzetta Audifreddi il "no" al green pass obbligatorio (VIDEO)

E' iniziata a #Cuneo, in piazzetta Audifreddi proprio sotto il municipio, la manifestazione "No green pass obbligatorio" organizzata dal Comitato spontaneo Lyberté.



Ha raccolto circa 500 persone la manifestazione "No green pass obbligatorio" organizzata per la serata di oggi (mercoledì 28 luglio) in piazzetta Audifreddi a Cuneo.



I manifestanti - riuniti dal Comitato spontaneo Lyberté - si sono ritrovati proprio sotto il municipio del capoluogo. A intervenire Alessandro Balocco del Comitato e il consigliere comunale "Beppe" Lauria.