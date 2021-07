DifferentDance torna a Savigliano: una serata disco per adolescenti e ragazzi diversamente abili

Le serate disco per adolescenti e ragazzi diversamente abili di tutta la provincia, "DifferentDance", tornano a Savigliano con un nuovo appuntamento.

Serate di integrazione che educano alla premura e coltivano l'affetto in un clima di gioia e allegria che si erano già svolte, nel 2019 e 2020, prima del Covid, nel tendone circense presso il Parco Longis.

Prima che la pandemia arrestasse tutto, una quarantina di giovani nominatisi #IO DECIDO ha proposto e organizzato serate disco differenti da quelle che gli vengono proposte nelle discoteche.

A essere coinvolti, coetanei e ragazzi diversamente abili del territorio, che difficilmente possono frequentare le disco e i luoghi aggregativi giovanili. Da qui è nato l'evento DifferentDance, che con frequenza bimensile, a giovedì alterni, riunisce adolescenti e ragazzi diversamente abili del territorio per ballare e giocare insieme in un tendone da circo.

Le iniziative hanno visto la partecipazione di oltre di 150 giovani e ragazzi che, con educatori e genitori, iniziavano ad arrivare da fuori provincia. Il tendone da circo con le luci soffuse ed il planchet di legno è il luogo perfetto per questi appuntamenti.

I partecipanti sono tutti dotati di green pass vaccinale e sottoposti a tampone.

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 29 luglio ore 21.15 nel tendone da Circo al Parco Longis in via del Follone, 5 incrocio Via Bosco delle Orche - Cancello nero.

Per maggiori informazioni: 3332742858