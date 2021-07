Fra stambecchi e marmotte, il rifugio Ellena Soria in valle Gesso si prepara a festeggiare i 60 anni in quota (FOTO E VIDEO)

Era il 10 settembre 1961 quando, per volontà della sezione di Cuneo del Club Alpino Italiano, fu inaugurato il rifugio Ellena Soria (1840 m) su un dosso sopra il pian del Praiet in Valle Gesso e legato al nome di Edoardo (Dado) Soria, alpinista cuneese. Il presidio venne ristrutturato nel 1979 e, al nome di Edoardo Soria, fu aggiunto quello di un altro grande alpinista cuneese, Gianni Ellena. Ellena fu autore con Soria di numerose "prime" nel Parco Alpi Marittime, tra le quali quelle tracciate tra il 1929 e il 1932 sul Corno Stella.

Nell'agosto del 2021 il rifugio ha visto una ristrutturazione delle facciate della struttura, che ne hanno modificato l'esterno. L'ntervento è stato realizzato con il sostegno della ditta Tomatis Lamiere. Il Soria è un ottimo punto d'appoggio per numerose escursioni, trekking e ascese in quest'angolo favoloso delle Alpi Marittime. E non è raro fare incontri ravvicinati con stambecchi e marmotte.

Dopo i danni ambientali lungo il percorso conseguenti all'alluvione dell'ottobre 2020, il tracciato verso il rifugio Soria torna ad essere accessibile dopo l'intervento di una serie di protagonisti del mondo della montagnache il gestore Mary Bacani tiene a ringraziare: "Ringrazio di cuore la Regione Piemonte con il suo assessore Fabio Carosso, Paolo Bongioanni presidente del gruppo del Consiglio regionale, il presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna, il presidente dell'Ente Parco Alpi Marittime, Piermario Giordano, Rocco Pulitano' del cda ATL del Cuneese e il sindaco di Entracque, Gian Pietro Pepino, per aver fatto eseguire in modo tempestivo i lavori di ripristino del tratto di strada che va dal piazzale dei Cannoni al Rifugio Soria. Grazie per aver contribuito in modo tangibile al ripristino del collegamento tra i Rifugi della Valle Gesso".

"Abbiamo voluto fortemente reagire ai disastri della tempesta Alex in tempo utile per la stagione estiva. Devo ringraziare la Provincia di Cuneo che ha ripristinato l'accessibilità a San Giacomo di Entracque - spiega il sindaco di Entracque, Gian Pietro Pepino . Grazie anche all'Enel che ha rifatto la linea di adduzione dell'energia elettrica per oltre 4 km. La sinergia tra Comune di Entracque e Parco delle Alpi Marittime ci ha consentito di ripristinare il percorso tra San Giacomo e il rifugio Soria. A fine giugno l'intero percorso era pronto ad accogliere i turisti. Il Comune, con fondi propri, ha ricostruito i primi 3 km di strada, per larghi tratti sparita a seguito della tempesta.