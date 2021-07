Manta: conclusi i centri estivi per ragazzi 2021

Si è concluso la scorsa settimana il percorso dei Centri estivi a Manta per i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie.

L'Amministrazione comunale ha voluto congratularsi con tutti gli organizzatori, gli educatori, gli animatori, i volontari e la Cooperativa Armonia per il grande lavoro svolto con i ragazzi e l'importante partecipazione avuta anche quest'anno.

Durante le scorse settimane i ragazzi e gli animatori, suddivisi in gruppi, hanno organizzato diverse attività ludiche, gite all'aperto, giochi di gruppo e la biciclettata con lo scopo di far vivere alcuni momenti di divertimento e di serenità ai giovani coinvolti, nel rispetto di tutte le normative anticovid. Gli animatori coinvolti nel progetto si sono detti “molto motivati sin dal primo giorno” e sono molto soddisfatti per il percorso svolto in queste settimane, grazie anche alla presenza di un gruppo di giovani affiatato, molti dei quali già partecipavano ai Centri estivi mantesi e che, nel corso degli anni, hanno maturato la volontà di diventare animatori negli stessi centri estiv