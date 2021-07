Nel Quartiere Gramsci di Cuneo arrivano i Grandi Giochi della Boa nel Parco

Da Lunedì 2 Agosto il Parco della Piazzetta 2° Reggimento Alpini nel Quartiere Gramsci si animerà con la presenza degli operatori della Boa che, per l’occasione, porteranno Grandi Giochi per i frequentatori del Parco: si potrà giocare a Yenga Gigante, a Baby Petanque, Street Football, con l’intenzione di arricchire ulteriormente la proposta nelle prossime settimane.



Una richiesta arrivata dalle famiglie, dai bimbi incontrati in questi mesi, per poter animare e presidiare in modo divertente il territorio. Un Parco molto frequentato da bambini, genitori e nonni in tutte le ore del giorno. Gli operatori inoltre saranno disponibili per fare due chiacchiere, raccogliere idee, proposte o suggerimenti per rendere le Relazioni di Prossimità più forti e Animare il Territorio. Le date programmate per il momento sono il 2, 9, 16 Agosto e 6-13 Settembre dalle ore 16.30. Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila). Per maggiori informazioni o per dare il tuo contributo e il tuo punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattaci: donatello-gramsci@laboacuneo.it www.laboacuneo.it Coordinatore progetto Marina Marchisio – cell. 328 540 8009