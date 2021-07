Peveragno: "Chiedere alla maggioranza d'intervenire è cercare polemiche?"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la risposta del gruppo "SiAMO Peveragno" alle dichirazioni della maggioranza peveragnese rispetto alla situazione d'incuria in via Divisione Cuneense.



"Su Facebook è stato pubblicato dal gruppo “Idee insieme per Peveragno – Paolo Renaudi Sindaco” un post in risposta alla lettera sul degrado di Via Divisione Cuneense inviata da noi consiglieri di minoranza. Il post ci ha stupito nella forma e nei contenuti, soprattutto quando viene scritto che “quanto sopra descritto poteva essere facilmente verificato dal gruppo consiliare di minoranza con una richiesta diretta al sindaco, ai componenti della giunta, al funzionario competente oppure al protocollo”.



E' proprio quello che è stato fatto. I consiglieri di minoranza hanno indirizzato direttamente all’assessore competente e al sindaco una richiesta di attivarsi “nei modi e nelle forme che riterrà più opportune” che hanno poi ufficializzato portandola al protocollo del Comune. Se il Sindaco/Assessore aveva già fatto dei passi per risolvere il problema, o aveva già programmato interventi in merito poteva tranquillamente rispondere e rendere pubbliche tali informazioni, in quanto era a lui che la richiesta era stata formalmente inoltrata.



Non si capisce quindi la pubblicazione del post da parte del gruppo “Idee insieme per Peveragno” in quanto la lettera era inviata a una precisa figura istituzionale e non al suo gruppo di supporto, che oltretutto non ci risulta abbia titolo per rispondere a nome di un sindaco/assessore anche se appartenente a tale gruppo. E poi, concludere il post con la frase “teniamo a precisare che il gruppo di maggioranza Idee Insieme per Peveragno ha interesse ad agire e lavorare per il bene dell’intera comunità peveragnese, mentre altri sembrano soprattutto pensare a come alimentare polemiche con ogni mezzo” cosa vuol dire?



Chiedere di intervenire per un problema di degrado e sicurezza reale, sotto gli occhi di tutti e già evidenziato da molti cittadini vuol dire alimentare polemiche? Scrivere una lettera al sindaco/assessore, firmarla e farla protocollare vuol dire “alimentare polemiche con ogni mezzo”?



Noi continueremo a chiedere informazioni o interventi ogni qualvolta ci saranno fatti o situazioni che lo richiederanno, non per polemica ma per offrire un servizio a tutti i cittadini e non solo al 48% di loro che ci ha votato e ci aspetteremo risposte magari da chi ha il ruolo istituzionale per darle e non da altri soggetti



Ci auguriamo comunque che tutto quanto riportato in merito alle iniziative messe in atto e/o previste per risolvere l’oggetto della lettera inviata trovi rapida e completa attuazione pratica: sarà nostra cura intervenire nuovamente sull’argomento qualora questo non avvenisse."