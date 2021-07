Peveragno, "il ponte sul Bedale non è sicuro": la minoranza scrive alla giunta

Via Divisione Cuneense di Peveragno ancora al centro delle attenzioni del gruppo di minoranza "SiAMO Peveragno", che torna a scrivere alla giunta puntando il focus sulla situazione del ponte sul Rio Bedale.

Un attraversamento impraticabile da alcuni anni, con un blocco del passaggio realizzato con transenne rimuovibili e quindi non sicure, e le cui condizioni strutturali critiche sono state sia segnalate dalla popolazione sia osservate sul posto dai consiglieri.

"Il cedimento della spalletta lato valle del ponte risulta sempre più marcato, se dovesse completarsi trascinerebbe la struttura nell'alveo sottostante ingenerando problemi seri, specie se ciò dovesse accadere durante un periodo di piena o durante eventi alluvionali - si sottolinea nella lettera di "SiAMO Peveragno"- . Inoltre, il ponte risulta invaso da arbusti e rovi, fatto che non rappresenta un gran colpo d'occhio per chi entra in paese da via Beinette".

Secondo i consiglieri "non sembrano essere state avviate iniziative di sostituzione del ponte, nonostante il passare del tempo", e quindi ci si domanda quali siano le eventuali azioni già messe in campo, le intenzioni e i programmi dell'amministrazione per ovviare a questo stallo: allo stesso modo, i consiglieri chiedono che venga installata una trasennatura stabile agli accessi del ponte e di provvedere a sistemare e pulire l'area.