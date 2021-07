Rifreddo tra i comuni “Ricicloni e rifiuti free”

Sembra che il comune di Rifreddo abbia ormai preso gusto ai riconoscimenti in tema di ambiente e virtuosità nella gestione dei rifiuti. Infatti, dopo il recente premio di 4000 mila euro legato alla vittoria del concorso provinciale “Spazzamondo: cittadini attivi l’ambiente” è giunta in questi giorni la notizia che il piccolo ente della Valle Po si è accaparrato anche il titolo nazionale di comune “Rifiuti free 2021” assegnato in seguito alla prestigiosa campagna annuale “Comuni ricicloni” promossa da Legambiente.

Un riconoscimento importante e decisamente selettivo. Infatti, possono vantare tale titolo sul territorio nazionale poco più di 600 gli enti mentre in Piemonte sono 11 ad averne diritto ed in provincia di Cuneo addirittura solo quattro. Entrando nel dettaglio della selezione dell’associazione occorre dire che per aggiudicarsi il “premio” il comune deve avere contemporaneamente una produzione pro capite di rifiuti inferiore a 75kg annui ed una percentuale di raccolta differenziata di almeno il 65 per cento. Criteri che - ci spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - Rifreddo ha raggiunto e superato grazie al passaggio alla raccolta porta a porta ed ad una continua attenzione al tema della riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati. In questi anni infatti sono state tante le iniziative messe in atto. Cito qui solo a mo’ di esempio la fornitura gratuita alle famiglie di un compostatore oppure il massiccio ricorso ai cassonetti della raccolta degli sfalci del verde.

Unitamente a ciò va fatto notare anche, ed è forse questo l’aspetto che ci ha fatto migliore di più, l’assoluta attenzione della stragrande maggioranza dei cittadini nell’effettuare raccolta e conferimento. Un’attenzione per cui a nome del Comune li ringrazio e che mi auguro possa portarci in futuro a risultati ancora maggiori”. Oltre a Rifreddo il titolo di comune “Rifiuti free 2021” sono andati anche a Vottignasco, Martiniana Po e Pagno. Tutti comuni del consorzio Sea che ha quindi dimostrato di essere particolarmente attento al tema.