AFP Dronero: sempre al passo con i tempi!

Il CFP Don Michele Rossa di Dronero rappresenta la sede storica dell’AFP.

Qui ha operato il fondatore, sono nati i primi corsi nei quali ha insegnato il gruppo storico di formatori, sono stati insediati i primi laboratori didattici.

Una vocazione formativa, quella di Dronero, indirizzata all’area meccanica e elettrica, con percorsi di qualifica dedicati e una proposta educativa e formativa di qualità, capace di rispondere efficacemente alla domanda espressa dal mondo del lavoro e dalle imprese locali.

Per l’autunno, AFP presenta un’offerta formativa che si propone come punto di riferimento per l’aggiornamento professionale, proponendo corsi che interessano differenti settori, da quello tecnico-meccanico al turistico.

Nello specifico, ADDETTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI-TECNICHE DI AUTOMAZIONE CON PLC e TECNOLOGIE AVANZATE CAD 3D; DEGUSTAZIONE VINI E ABBINAMENTI ENOGASTRONOMICI, ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO, AGGIORNAMENTO ACCOMPAGNATORE TURISTICO, ELEMENTI DI WEB MARKETING TURISTICO, AGGIORNAMENTO ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO O GUIDA ESCURSIONISTICA AMBIENTALE, ELEMENTI DI GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE; COADIUTORE DEL CANE-LIVELLO BASE.

Gestione e programmazione di automazioni e strumenti di progettazione tecnica, conoscenza e valorizzazione del proprio territorio, gestione del cane negli interventi assistiti con animali: i docenti e i professionisti AFP sono a disposizione per costruire e migliorare il percorso formativo e professionale dei partecipanti ai corsi.

Scopri tutti i corsi della sede AFP di Dronero

Iscriviti al corso che più ti interessa e costruisci il tuo futuro professionale con noi.

Contatti

Via Meucci 2 – 12025 DRONERO (CN)

Tel. 0171.918027

E-mail: centro.dronero@afpdronero.it