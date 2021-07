Un anziano quando si trovava in difficoltà perché ha gravi problemi fisici a volte purtroppo pure mentali, soprattutto si trova in una situazione di solitudine ha bisogno di una continua assistenza notturna e anche diurna e cioè ha bisogno di un professionista che si occupa di lui 24 ore su 24. In questo caso quindi ha due possibilità e cioè o andare in un istituto quindi una casa di riposo o in una RSA, quindi insieme con altri anziani malati e soli ,oppure chiamare un professionista che si occupa della assistenza notturna di tutto quello che ha bisogno all'interno della sua abitazione.

Molte persone anziane comprensibilmente scelgono la seconda opzione semplicemente perché non hanno voglia di andarsene da casa e andare in un luogo estraneo dove saranno sì con altre persone che però magari stanno male come loro e in un ambiente che per quanto può essere accogliente non sarà mai come casa loro e quindi non potranno stare in intimità essere in ita per godere gli ultimi anni della loro vita.

Quindi i vantaggi di avere una badante che può dare loro assistenza notturna e anche diurna sono veramente tanti e in primis il fatto che possono avere compagnia da una professionista seria e competente e che li aiuti nelle loro incombenze quotidiane di vario tipo però potendo stare all'interno del loro nido domestico, potendo in alcuni casi anche ricevere le visite di figli parenti e amici Per fortuna alcune di queste persone anziane sono si sole in casa ma non è che sono sole al mondo nel senso che hanno difficoltà a trovare qualcuno che possa stare con loro sempre in quanto chiaramente i figli hanno impegni lavorativi e familiari e non possono andare tutti i giorni o soprattutto tutte le notti. Ed ecco perché a volte succede che i familiari si alternano di giorno poi c'è bisogno di una badante per una assistenza notturna

Importanza di trovare una badante di alto livello che garantisca un assistenza notturna al tuo genitore anziano

Quindi un figlio per sentirsi tranquillo e sereno con se stesso avrà bisogno di potersi affidare a una badante di alto livello e di grande esperienza nonché di grande umanità che vado a fare compagnia al suo genitore anziano e che ha bisogno di assistenza notturna.

Chiaramente non ci si può affidare alla prima persona che passa ma bisogna andare a verificare quella che l'esperienza e la competenza della badante in questione e lei si può fare informandosi con il passa parola o comunque andando a vedere quelle che sono le referenze nel momento in cui si chiama.

Teniamo presente che una badante dovrà occuparsi veramente di tante cose durante il giorno o in questo caso parlando di assistenza notturna anche di notte e cioè dovrà essere pronta a svegliarsi assistere l'anziano, che magari vuole andare in bagno e non ce la fa a farlo da solo o chi ha bisogno di medicine perché sta male. Quindi è un lavoro delicato che può essere fatto solo da persone che hanno una grande competenza tecnica e anche una grande umanità