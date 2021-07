Chi ha una caldaia in casa e sono milioni di persone che c’è l’hanno soprattutto le caldaie a condensazione che ormai sono le caldaie più diffuse perché sono quelle che sicuramente inquinano e consumano meno ha alla consapevolezza o almeno dovrebbe averla che assicurare una giusta manutenzione può dare sicurezza ed efficienza la propria caldaia la legge impone dei controlli che sono obbligatori quindi non possiamo scegliere se farli o meno che riguardano la revisione della caldaia, il controllo dei fumi e in generale la manutenzione della stessa

Praticamente dopo queste verifiche e quindi il controllo dei fumi di scarico come dicevamo i tecnici in questo caso che si occupano di caldaie e bollini blu Beretta ci lasceranno appunto il bollino che attesti questo lavoro di manutenzione che è stato fatto e quindi in poche parole garantisce sulla sicurezza della caldaia perché è a norma.

Non possiamo quindi esimerci dall’avere un bollino blu perché comunque è un controllo fondamentale per il monitoraggio della caldaia perché semplicemente serve a valutare a controllare i fumi di scarico e soprattutto a valutare le emissioni di sostanze inquinanti degli impianti che poi è la cosa che interessa le autorità, visto che si è notato che le caldaie sono tra dispositivi che più inquinano purtroppo

Anche se come dicevamo le caldaie a condensazione che sono state sponsorizzate ormai al 2015 quando sono state abolite le caldaia a camera stagna che veramente inquinano tantissimo, inquinano molto meno comunque va fatto un lavoro di revisione e manutenzione per capire se rispettano i parametri ambientali che sono imposti dalle normative come dicevamo

I tecnici specializzati della Beretta si occupano anche del servizio caldaie e bollini blu Beretta.

Sicuramente un'operazione del genere può essere svolta solo da tecnici specializzati che si occupano caldaie e bollini blu Beretta e parliamo di Beretta perché comunque è un'azienda considerata leader nel settore delle caldaie per la sua affidabilità e per la capacità di creare modelli sempre più performanti sicuri e con un basso livello di inquinamento e di consumo.

Quel bollino blu che rilasceranno questi tecnici specializzati di cui parlavamo dovrà essere apposto nel libretto di manutenzione della caldaia che un po' rappresenta la carta d’identità della stessa.

Spesse volte giustamente il cliente quando deve fare questo lavoro di manutenzione per ricevere il bollino blu o mettersi d'accordo con con i tecnici caldaisti che si occupano appunto di caldaie e bollini blu Beretta a questo punto per fare un check up completo della caldaia in modo da verificare il suo funzionamento complessivo in termini di efficienza energetica di performance e di livelli di inquinamento.

Se la caldaia presentasse qualche problema chiaramente i tecnici informeranno il cliente della necessità di sistemarla quindi dei lavori che andrebbero fatti potrebbero ad esempio riguardare il sostituire dei pezzi che si sono ormai usurati perchè magari la caldaia ha i suoi anni di vita.

I tecnici caldaisti se la caldaia fosse ormai alla fine dei suoi giorni potrebbero consigliare addirittura di sostituirla direttamente.