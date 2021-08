Gioielli Morellato, tradizione e innovazione stilistica sono su morellato.com

Dai bracciali donna alle collane uomo, le collezioni firmate Morellatorendono accessibile il piacere di gioielli da vivere, in qualunque frangente della giornata. La tradizione, maturata di generazione in generazione, s’unisce adesign esclusivi e innovazione stilistica, intrisa di un raffinato gusto italiano. Una proposta unica edisponibile, in pochi click, su www.morellato.com con sconti fino al 50%.

Il fascino unico delle creazioni firmate Morellato è il risultato della combinazione di materiali preziosi (quali argento 925‰, pietre autentiche, perle naturali e brillanti) con componenti più accessibili per soluzioni dalla spiccata valenza stilistica.

La proposta riflette così i caratteri contemporanei di una femminilità sofisticata, coniugata con l’innovativa idea di “gioielli da vivere”: compagni perfetti per qualunque momento della giornata. Tante prerogative esclusive da cui deriva un rapido successo.

Morellato, infatti, è attivo in 45 Paesi, con specifico riferimento a Europa, Medio Oriente e Asia. Sono più di 3.000 i punti vendita. Ma per acquistare le collezioni più apprezzate non c’è bisogno di recarsi in negozio, basta digitare www.morellato.com.

Sullo store digitale ufficiale sono acquistabili, con un’esperienza improntata alla massima semplicità, bracciali, collane, anelli, orecchini, portachiavi. Ma anche charm, orologi, cinturini e penne a sfera. Chi invece ha bisogno dell’intuizione perfetta per un cadeau speciale trova tante interessanti idee regalo: dai regali di coppia a quelli per comunione, laurea e matrimonio.

Provando l’esperienza d’acquisto online di morellato.com, i prezzi competitivi diventano ancora più vantaggiosi grazie alle offerte speciali, come la promozione Summer Sale che prevede sconti fino al 50%. E per ordini di oltre 38 euro, la spedizione è gratuita.

Con 4X Oney il pagamento avviene attraverso un’innovativa formula di finanziamento con carta di credito: non è prevista alcuna commissione e sono disposte quattro rate mensili. Tutto in pochi click.

Il cliente approfitta infine dell’opzione “Click&Collect”. Di cosa si tratta? Per chi lo preferisce il ritiro dei prodotti acquistati può avvenire presso il punto vendita più vicino (sono oltre 200 quelli distribuiti sull’intero territorio nazionale). In questo caso non si hanno costi di spedizione, non c’è bisogno di attendere il corriere e il pagamento può realizzarsi direttamente in negozio.

Visita ora www.morellato.com e scopri gioielli che sapranno emozionarti in ogni circostanza.