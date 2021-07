Quali sono le detrazioni previste per l'acquisto di una poltrona relax per disabili

La disabilità è una condizione che riguarda circa 3 milioni di persone in Italia, e si tratta di un ostacolo considerevole per diversi aspetti della vita.

Limitazioni fisiche, cognitive, mentali e sociali rappresentano infatti un freno per quanto riguarda la mobilità, l’accesso all’istruzione ed al lavoro e per lo svolgimento di parecchie attività quotidiane.

Lo Stato italiano, tenendo conto di quanto appena osservato, ha stabilito alcune agevolazioni fiscali per le persone disabili, tra le quali rientrano quelle per acquistare vari modelli di poltrone relax .

In questo articolo quali sono queste agevolazioni, trattando sia l’acquisto di una poltrona elettrica ma non solo, cercando di delineare un quadro generale delle varie facilitazioni di natura fiscale destinate ai disabili.

Agevolazioni fiscali per l’acquisto di una poltrona motorizzata per disabili

Le difficoltà motorie possono causare diversi problemi, riguardanti sia la deambulazione che movimenti come il sedersi e rimettersi in piedi, e le poltrone relax per disabili rappresentano un aiuto valido e concreto per contrastare certe problematiche.

Lo Stato italiano prevede una serie di agevolazioni fiscali per acquistare le poltrone elettriche, in modo da poterne rendere più accessibile l’utilizzo.

La prima agevolazione è costituita dalla riduzione dell’IVA, che passa dal 22% al 4%: è destinata soltanto a persone che abbiano un handicap riconosciuto, e per ottenerla sarà necessario presentare la documentazione che certifichi la titolarità della Legge 104/92 .

La seconda agevolazione è la detrazione IRPEF del 19%, da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi, dato che le poltrone elettriche per disabili fanno parte dei Dispositivi Medici a marchio CE. Questa detrazione è applicabile partendo da una franchigia minima di 129,11 euro, che è valida per tutte le spese riguardanti voci sanitarie, come i farmaci ed i dispositivi per disabili. Per avere accesso alla detrazione bisognerà presentare la fattura relativa al dispositivo medico acquistato (il quale dovrà rispettare le normative europee, presentando il marchio CE) e la documentazione del soggetto che ne usufruirà.

Agevolazioni fiscali per la disabilità

Altre agevolazioni fiscali riguardano diverse fattispecie, e sono state studiate per aiutare le persone disabili ed i parenti che se ne occupano.

In presenza di figli a carico, esistono diverse detrazioni IRPEF: se il figlio ha meno di tre anni la cifra è di 1620 euro, se invece ha un’età pari o superiori a 3 anni la cifra è di 1350 euro. Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio. Le detrazioni sono legate al reddito familiare, e l’importo è destinato a diminuire con l’aumentare del reddito, fino a scomparire quando il reddito dovesse superare i 95 mila euro annui.

Per l’acquisto di veicoli sono previste alcune agevolazioni: detrazione IRPEF del 19% per la spesa effettuata, Iva agevolata al 4% per l’acquisto, esenzione per il pagamento del bollo auto ed esenzione dell’imposta sul passaggio di proprietà.

Tutte le spese mediche generiche e di assistenza sono totalmente deducibili dal reddito della persona disabile.