Sonno senza riposo: potrebbe essere colpa del materasso

Capita a volte di alzarsi al mattino e di sentirsi ancora stanchi, come se la notte non avesse portato alcun ristoro dalla lunga giornata precedente. In queste circostanze le cause possono essere molteplici, una delle quali è dormire su un materasso troppo scomodo, o non conforme alle proprie necessità. Forse non tutti sanno che anche i materassi invecchiano e che periodicamente vanno sostituiti. Certo tale necessità si presenta ogni 15-20 anni, ma sono molti coloro che dormono ogni notte su materassi ben più vecchi.

Come scegliere il materasso

Dove trovare le offerte migliori

Materassi fatti in Italia

La scelta del materasso più adatto per il riposo notturno dipende da una serie di fattori, alcuni dei quali del tutto personali. Ognuno infatti, a meno di non soffrire di particolari patologie che richiedono di dormire in posizioni specifiche, ha il piacere di riposare nel modo che preferisce, prediligendo un materasso più o meno morbido. In qualsiasi città è possibile trovare aziende che offrono materassi di varie tipologie, in modo da accontentare anche i gusti più originali e difficili. Si possono trovare, infatti, interessanti offerte materassi a Bologna , così come anche in altre città dell'Emilia Romagna, piuttosto che del resto d'Italia, l'importante consiste sempre nel valutare insieme al Rivenditore specializzato quali sono le caratteristiche peculiari del prodotto, in funzione delle esigenze dell'acquirente. In linea generale un buon materasso deve essere alto, più di 20 cm, e mediamente rigido: non troppo morbido e cedevole ma neppure troppo duro e compatto. La via di mezzo è solitamente quella consigliata al maggior numero di gente; ci sono poi materassi più indicati per chi dorme supino, per chi preferisce la posizione prona o per chi invece ama riposare su un fianco. Avere il materasso giusto cambia il modo di dormire, ci si sveglia riposati al mattino.

Il mal di schiena da materasso

La posizione giusta

Di cosa sono fatti i materassi

Per molte persone un riposo nella posizione scorretta o su un materasso non adatto, o vecchio, causa anche un fastidioso mal di schiena, che fortunatamente poi passa nel corso della giornata. È bene però fare attenzione a questo tipo di sintomo, perché con il passare degli anni si può trasformare in problematiche ben più gravi o persistenti. La posizione mentre si dorme è un elemento importante da considerare; non esiste una posizione giusta e una scorretta: ognuno dovrebbe dormire come si sente meglio. Per questo trovare il materasso giusto è una questione del tutto personale, che dipende dai gusti e dalle preferenze di ognuno. Anche per quanto riguarda il materiale di cui è composto il materasso la questione è similare; ci sono materassi in memory foam o in memory gel che offrono una consistenza perfetta per qualcuno, mentre altri preferiscono le classiche molle insacchettate.

Scegliere anche il cuscino

La posizione della testa

Qual è il migliore