Vigilanza privata: quando contattare dei professionisti

Il servizio di vigilanza privata può essere utile a chiunque, dall’azienda che necessita di maggiore sicurezza presso un punto vendita o un magazzino, fino alla famiglia che vive in una zona in cui non si sente sicura. Che si tratti di un servizio continuativo, da effettuare quotidianamente, o di un intervento sporadico, oggi sono disponibili nel nostro Paese professionisti che si occupano di vigilanza privata a tutto tondo, proponendo anche servizi particolari.

Cosa fa la vigilanza privata

Il servizio “di base”

Chi ne può fare uso

Quando si parla di vigilanza privata si intende un servizio svolto da guardie giurate in divisa ed armate, che possono essere richieste da privati cittadini, aziende, piuttosto che pubbliche amministrazioni, in caso di eventi speciali o in situazioni di controllo su obiettivi sensibili. Le situazioni in cui personale addetto alla vigilanza armata è particolarmente utile sono varie; si pensi ad esempio alla custodia di un magazzino in cui ogni giorno arrivano ed escono merci varie, o ai centri commerciali. Alcuni Istituti di Vigilanza privata propongono anche servizi ispettivi, dove il personale è altamente preparato in questi casi non solo a vigilare l’ambiente, ma anche a ricevere persone, gestire musei o mostre, o anche a svolgere attività di scorta valori. Chiaramente nel momento in cui si ha la necessità di richiedere un servizio di vigilanza privata è importante rivolgersi ad un’azienda dedicata, indicando chiaramente il tipo di compito da svolgere.

Servizi di vigilanza particolari

Le opzioni disponibili

Il personale abilitato

Partiamo dal concetto che chi effettua questo tipo di attività è personale specializzato e appositamente formato. Spesso quindi chi opera nel campo della vigilanza sa come comportarsi anche in frangenti particolari, seguendo per altro le indicazioni del cliente. Per questo motivo alcune aziende offrono anche servizi di portierato, di ispezione e controllo, di presidio di alcune zone. Quando si ha la necessità di avere un servizio di questo tipo è bene chiedere consiglio agli esperti del settore, che sanno proporre la soluzione più adatta, considerando i mezzi a disposizione e le vigenti leggi. È possibile richiedere anche un servizio di vigilanza notturna, sia pubblica che privata, così come il piantonamento fisso, ad esempio all’ingresso di banche, negozi o centri commerciali. Si tratta in questi casi anche di prevenzione del crimine, utilizzando la vigilanza come deterrente.

Videosorveglianza

Vigilanza con unità cinofile

Cosa offrono le aziende specializzate

Nell’ambito della vigilanza privata operano in Italia diverse aziende, alcune di queste propongono anche servizi molto particolari, come ad esempio la possibilità di sfruttare delle unità cinofile. In questo caso le guardie sono accompagnate da cani addestrati anche ad operare congiuntamente alle forze dell’ordine. È possibile anche richiedere il servizio di videosorveglianza attivo; guardie giurate osservano a distanza ciò che avviene all’interno e all’esterno di un cantiere, di un’abitazione o di un locale. Per poi intervenire solo quando necessario, con la massima cautela e con discrezione. Spesso questa soluzione è la preferita da chi necessita del servizio di sorveglianza all’interno di locali aperti al pubblico.