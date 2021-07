A Limone Piemonte è tutto pronto per la decima Iron Trail "La via dei Lupi"

Appuntamento da non perdere sabato 31 luglio per gli amanti della corsa in montagna, che potranno prendere parte alla decima edizione della Via dei Lupi a Limone Piemonte

L’estate limonese entra nel vivo e propone anche per l’ultimo weekend di luglio numerose iniziative tra sport, creatività e attività outdoor.

Appuntamento da non perdere sabato 31 luglio per gli amanti della corsa in montagna, che potranno prendere parte alla decima edizione della Via dei Lupi. Un’emozionante gara di trail running che prevede un percorso di 11,4 chilometri con un dislivello positivo di 650 metri ed altrettanti in negativo. La competizione è aperta a tutti, dai neofiti agli atleti più esperti, grazie ad un percorso sicuro, ben segnalato e con diversi punti di controllo e soccorso che rendono la sfida adatta anche a che si accinge al “battesimo” del trail”.

La partenza dei runner è fissata alle 17 in Piazza del Municipio, arrivo previsto per le 19 al Piazzale del Sole. Il percorso attraversa buona parte del centro cittadino per poi salire attraverso il caratteristico “Viasol” sino sulle piste da sci della Riserva Bianca e ridiscendere quindi verso il traguardo correndo nel Vallone San Giovanni.

L’edizione 2021 sarà valida come prova unica di Campionato Nazionale di corsa in montagna 2021 UISP. Info: www.laviadeilupi.com.

Ad anticipare la Via dei Lupi sarà l’attesissimo concerto jazz con Fabrizio Bosso e Luciano Biondini. Venerdì 30 luglio alle 21 il duo inaugurerà la 14esima stagione concertistica limonese di “Accademie in valle”, esibendosi a cielo aperto sul palco allestito al Piazzale Boccaccio. “Face to face” è il titolo dello spettacolo, che vedrà protagonisti i due artisti di fama internazionale, Fabrizio Bosso alla tromba e Luciano Biondini alla fisarmonica, tra i richiami all’estetica del jazz, la libera improvvisazione e le influenze mediterranee. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazioni sul sito www.limoneturismo.it. Per info: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281).

Di seguito i prossimi appuntamenti del cartellone estivo di Limone Piemonte.

Giovedì 29 luglio grandi e piccini potranno prendere parte all’escursione “Scopriamo la storia geologica di Limone”: una passeggiata non impegnativa sotto la guida del geologo e accompagnatore naturalistico Enrico Collo. Ritrovo al mattino presso i Forti del Colle di Tenda con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria online sul sito www.limoneturismo.it.

Sempre giovedì 29 luglio al pomeriggio giochi con il cavallo: bambini e ragazzi potranno avvicinarsi all'equitazione con Over X Ice. Dalle 15 in zona Maneggio, accesso libero su prenotazione. Info: 333 4929247.

Venerdì 30 luglio dalle 14.30 alle 17 appuntamento per bambini e ragazzi con “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Animazione con ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria entro giovedì 29 luglio presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone in via Roma, dalle 17 alle 19 (0171 92319 - info@scuolascilimone.it).

Sempre venerdì 30 luglio dalle 15 alle 17 si potrà partecipare alla visita guidata lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Le visite guidate gratuite proseguiranno tutti i venerdì del mese di agosto. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni: www.limoneturismo.it.

Sabato 31 luglio al pomeriggio il tendone al Piazzale Nord ospiterà i laboratori creativi realizzati nell’ambito del progetto Museo dello Sci Agostino Bottero: dalle 15.30 alle 16.30 attività per ragazzi dai 6 agli 11 anni, mentre dalle 16.30 alle 17.30 giochi per bambini dai 3 ai 6 anni. Info e prenotazioni: www.limoneturismo.it.

Domenica 1 agosto ci sarà il quarto appuntamento della rassegna “Laboratori di lavorazione del legno”, a cura dell’Associazione Chainsaw Carving Piemonte. Al mattino, dalle 10 alle 12, sotto il tendone allestito al Piazzale Nord, l’artista borgarino Barba Brisiu curerà una dimostrazione di pirografatura e sculture con la motosega. Al pomeriggio, invece, bambini e ragazzi potranno partecipare a un laboratorio creativo sotto la guida di artigiani esperti. Per prendere parte ai laboratori, è consigliata la prenotazione da effettuarsi la mattina stessa dell’incontro; in alternativa è possibile presentarsi direttamente presso il tendone nel pomeriggio; partecipazione fino ad esaurimento posti.

Sempre domenica 1 agosto alle 18 nella Chiesa parrocchiale verrà celebrata l’Eucaristia dedicata alla Festa patronale di San Pietro in vincoli. La serata prosegue poi conla lettura dantesca commentata e musicata “In vesta di pastor lupi rapaci”, in programma alle 21 presso la Chiesa parrocchiale. L’evento è organizzato dalla Fondazione Opere Diocesane Cuneesi nell’ambito della rassegna “Amor mi mosse. Dante in cammino tra Cuneo e le Alpi”. Partecipazione gratuita, prenotazione sul sito www.limoneturismo.it.

Lunedì 2 agosto laboratorio di teatro gratuito per bambini dai 5 anni ai 12 anni. Dalle 17.30 alle 19 al tendone allestito al Piazzale Nord. Prenotazioni online sul sito: www.limoneturismo.it.

Martedì 3 agosto è in programma un’escursione per famiglie e bambini dai 5 anni in su a Limonetto, accompagnati dalla guida naturalistica Monica Dalmasso. Un giro ad anello passando dai tetti Virulà, Cortassa e Matlas per camminare all’aria aperta e osservare le mucche in alpeggio. Ritrovo alle 9.30 davanti alla Chiesa di Limonetto e rientro alle 12.30/13. La partecipazione all’escursione è gratuita. Prenotazioni entro il giorno precedente sul sito www.limoneturismo.it.

Si ricorda che, grazie alla collaborazione del Comune di Limone con la concessionaria Gino Spa, è attivo il servizio di navetta elettrica gratuita dal centro storico alla zona Maneggio, con partenza da via Roma di fronte al Municipio. La navetta è operativa tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.

Inoltre, la seggiovia Cabanaira sarà aperta tutti i giorni dal 31 luglio al 29 agosto, dalle 9.30 alle 17.30, accessibile anche alle mountain bike. Info e costi: www.riservabianca.it.