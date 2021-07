A Savigliano, "Jazz e Circo sotto 20" al parco Longis

A Savigliano appuntamento con lo spettacolo "Jazz e Circo sotto 20".

Un concerto Jazz con spettacoli di circo dal vivo con la gran parte degli artisti che hanno meno di 20 anni.

E' da circa due mesi che i giovani studenti delle scuole di circo Fuma che 'nduma preparano i loro numeri di giocoleria, acrobatica ed equilibrismo su un repertorio di brani che vanno da sing sing sing a Somewhere over the Raimbow da Benny Goodman a Duke Ellington.

Un progetto di sinergia artistica tra i Fuma che 'nduma che da vent'anni svolgono attività circense e teatrale con centinaia di giovani e La Erios Jazz Orchestra, l'unica orchestra Jazz giovanile esistente in Italia.

In un tendone colorato nel parco del Longis a Savigliano sabato 31 luglio dalle 21,30 e domenica 1 agosto dalle 17, saxofoni, contrabbassi, trombe e tromboni, pianoforti e percussioni musicheranno le incredibili evoluzioni con monocicli, trapezi, palline, clavette e tessuti aerei.

E' un progetto reso possibile dalla gentile ospitalità dell'associazione Oasi Giovani e il sostegno della Fondazione CRC che ha creduto nel progetto “ Un tendone Circense non solo per il Circo”.