Cortocircuito Savigliano Film Festival: conclusa la prima edizione estiva della kermesse

Si è conclusa questa prima edizione estiva del Cortocircuito Savigliano Film Festival.

Con la cerimonia di premiazione e la proiezione dei cortometraggi vincitori, assieme all'attore e Presidente di giuria Antonio Catania, Eugenio Allegri e tanti ospiti, venerdì sera si è ufficialmente chiusa la quinta edizione della kermesse che ha fatto registrare quasi ogni sera il tutto esaurito.

"Siamo davvero soddisfatti per questa edizione -commenta il direttore artistico Davide Barberis - era il primo anno che lo facevano d’estate, normalmente si svolgeva a fine ottobre. Avevamo già in mente di ftrasformarlo in un festival estivo, anche per coprire la mancanza eventi cinematografici, e allargare il pubblico, spostando il festival nelle piazze della città. Tuttavia per farlo dovevamo per forza saltare un’edizione, il covid ha giocato nostro favore in questo senso, abbiamo colto l’occasione di restare fermi per un anno e siamo riusciti a realizzarlo".

Sicuramente la prossima edizione del festival sarà dunque estiva.

I riconoscimenti