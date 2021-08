Cuneo pronta ad accogliere il Maestro Giovanni Allevi

Tutti esauriti i mille posti per il concerto di Giovanni Allevi previsto a Cuneo domani, giovedì 29 luglio, in piazza Virginio.



Lo spettacolo è organizzato da Confartigianato Imprese Cuneo per ricordare il suo settantacinquesimo anno di fondazione, che cadeva in realtà lo scorso anno, ma è stato rimandato a causa della pandemia, ha deciso di “regalare” al territorio cuneese un concerto di alto livello con il famoso maestro e compositore Giovanni Allevi.



L’evento, rientrante nel “Piano Solo Tour” dell’artista, è organizzato con il patrocinio del Comune di Cuneo e il sostegno Fondazione CRC, Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e Sportquattro Cuneo - Gruppo Audi Zentrum.



«A causa dei limiti imposti dalla pandemia – commentano Luca Crosetto e Joseph Meineri, presidente e direttore generale di Confartigianato Cuneo – nel 2020 non siamo riusciti a “festeggiare” il compleanno della nostra Associazione. Nondimeno, avevamo però voluto “omaggiare” il nostro rapporto con il territorio donando una bandiera ai Sindaci dei 18 Comuni dove hanno sede i nostri uffici. Con questo evento, intendiamo ricordare la storia significativa della nostra Associazione e il suo fattivo sostegno da sempre offerto alle imprese della Granda. Da 75 anni le imprese artigiane in provincia di Cuneo ritrovano nella Confartigianato il loro punto di riferimento più stabile e concreto, in grado di rispondere in modo efficace alle necessità del Comparto. Un lungo percorso di attività sindacale e di iniziative per favorire lo sviluppo della piccola e media impresa, partito proprio nel 1945, e che mantiene oggi lo stesso spirito collaborativo e la stessa comunione di intenti».

Confartigianato Cuneo è l’organizzazione più rappresentativa dell’artigianato e delle PMI in provincia Granda. Con i suoi oltre 9.000 aderenti è la seconda Associazione in Italia per numero di Associati.



Nata nel 1945 da un piccolo gruppo di artigiani, avrebbe dovuto festeggiare il proprio 75° di Fondazione lo scorso anno, ma a causa della situazione emergenziale non si era potuto organizzare nessuna “celebrazione” adeguata all’importante ricorrenza.