Serata a base di risotto e Prosecco a Pian Munè di Paesana

Sabato 31 luglio, nuovo appuntamento con l’Aper…inquota alla Baita Pian Croesio.

Questa volta si andrà più lontano e la stazione darà ospitalità alla Masottina ed al Prosecco di Treviso.

Dalle 17 alle 20 sulla terrazza del rifugio con possibilità di salita in seggiovia entro le 17 e discesa in serata a piedi o in navetta.

La serata prosegue con la cena a base di risotto al Prosecco.

Chi ha partecipato all’apericena (10 euro) e gustato già quindi il ricco tagliere può scegliere di aggiungere il solo risotto. Per chi invece è interessato alla cena la Baita propone il il menù con risotto, secondo e dolce a 20 euro.

Gli aper…inquota sono proposti da Pian Munè in collaborazione con l’Enoteca LeMarne di Savigliano.

Info e prenotazioni ai numeri 3286925406 – 0175518029.