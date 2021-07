In-formati!: SUPeriamo le onde

Approda anche in Italia il sup, una tavola resistente e gonfiabile, tre volte più grande rispetto ad una tavola da surf; insieme a lei, per agevolare e velocizzare lo spostamento, una pagaia.



Tutt’altro che raro scorgere bambini, giovani, adulti ed anche anziani dondolare sopra i sup. Si inizia da sdraiati, poi seduti, in ginocchio ed infine in piedi: mantenere l’equilibro su un terreno così poco stabile, cullati dalle onde del mare, non è per nulla facile, ma sicuramente divertente!



Un piccolo consiglio è quello di portare sempre lo sguardo all’altezza della testa, all’orizzonte, tra acqua ed aria, mai ai propri piedi. È uno sport in cui sono richieste diverse capacità motorie coordinative come equilibrio e coordinazione, ma anche capacità condizionali quali forza e resistenza.



Può essere definito un allenamento total body: gli arti superiori promuovono lo spostamento grazie alla pagaia, l’addome e la schiena mantengono l’equilibro e le gambe e i piedi si adattano ai continui mutamenti dell’acqua. Si può restare ancorati al sup grazie ad un apposito laccio da legare al braccio od alla caviglia.



Nonostante le dimensioni importanti, ben oltre i due metri, e nonostante l’ottima resistenza dei materiali, i sup si gonfiano e sgonfiano davvero agilmente, in 7 minuti il vostro sup sarà pronto per imbarcarsi, ed in altrettanti minuti sarà pronto per essere riposto nell’apposito zaino, insieme a pagaia e pompa. È possibile, inoltre, caricare sulla tavola una piccola borsa impermeabile con i propri effetti personali, da riporre nell’apposito spazio a prua, ed uscire all’avventura.



Il sup può diventare, letteralmente, la tua sdraio, il tuo telo mare, la tua barca! Insomma, un ottimo incentivo per fare movimento divertendosi anche in vacanza.