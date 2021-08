Fratelli d’Italia ufficializza la nomina di Giulio Abbate a coordinatore albese

Dopo un confronto tra il coordinamento provinciale e il comitato cittadino del partito è arrivata l’ufficialità circa l’annunciata nomina di Giulio Abbate come coordinatore del circolo albese di Fratelli d’Italia.



A nomina ricevuta, Giulio Abbate, già assessore allo Sport nella seconda giunta di Beppe Rossetto, commenta: “Dalla nascita di Fratelli d’Italia abbiamo lavorato con Emanuele Bolla e tanti militanti del partito al fianco di Guido Crosetto e Giorgia Meloni. Il circolo di Alba è in forte espansione, con un tesseramento che procede a buon ritmo e stiamo creando un gruppo capace di fare analisi, proposta politica e formazione di una sempre più solida classe dirigente per il futuro. Oggi con Emanuele Bolla alla guida del prestigioso assessorato al Turismo di Alba ricopriamo una posizione di grande responsabilità in comune, a fianco del sindaco Carlo Bo in modo sempre leale e costruttivo”.



Emanuele Bolla, capolista della lista di Fratelli d’Italia ad Alba e assessore comunale aggiunge: “In questi anni abbiamo sempre presentato liste alle elezioni comunali esprimendo candidati di qualità e personalmente ho sempre svolto con orgoglio la funzione di capolista. Con Giulio Abbate abbiamo condiviso il percorso fino a qui e la sua esperienza ci farà crescere come gruppo e saprà sicuramente agevolare la formazione di una classe dirigente rinnovata grazie alla sua esperienza amministrativa maturata in molti anni al sevizio della città di Alba. Ringrazio Guido Crosetto e il coordinatore provinciale William Casoni per la scelta condivisa con il circolo albese e Giulio Abbate per essersi messo a disposizione di un gruppo composto da persone appassionate e competenti”.