Cuneo, borse di studio per la Scuola Estiva delle Storiche: due vincitrici

Il 25 giugno è scaduto il bando per l'attribuzione di 2 borse di studio per l’iscrizione alla Scuola Estiva 2021, promossa dalla Società Italiana delle Storiche, che si svolgerà dal 25 al 28 agosto in modalità di didattica a distanza sul tema “Ambiente. Storie, conflitti, movimenti in una prospettiva di genere”.

Le borse di studio sono finanziate dal Comune di Cuneo con bando riservato a studenti/esse laureati/e dottorandi/e dottori/esse di ricerca e assegnisti/e delle università con sede a Cuneo.

Le vincitrici delle 2 borse di studio 2021 sono Cucinotta Noemi e Bruno Meineri Angelica.

La Scuola è patrocinata dall'Università degli Studi di Firenze ed è organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste e con il Centro Studi Emigrazione - CSER.

Per visualizzare il programma delle giornate: https://scuolaestivasis.wordpress.com/tema-e-programma-2/