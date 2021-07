Green Pass ai minori: il Comitato Scuole Aperte Cuneo diffida il Governo

Il Comitato Scuole Aperte Cuneo, insieme alla Rete Nazionale “Scuola in Presenza” di cui fa parte, ha firmato la diffida al Governo di applicare il Green Pass ai minori.

Un appello al Governo relativamente all’imposizione del “Green Pass” ai minorenni in difformità alle indicazioni internazionali degli enti vaccinali e al principio di massima precauzione.

“Stiamo vivendo tempi bui per la democrazia e in generale per la società – dicono i rappresentanti del Comitato -. I nostri figli purtroppo pagheranno le conseguenze di questo clima sociale. Prepariamoci ad un altro anno impegnativo. Coraggio!”.