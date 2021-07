Bra, all'Aghav tre nuovi mezzi per trasporto disabili con adeguati allestimenti donati dalla Rolfo Spa

New entry all'Aghav di Bra (Associazione genitori handicap volontari). Sono stati acquistati tre nuovi mezzi adibiti al trasporto di persone disabili, in dettaglio Fiat Talento 125 ecojet da 9 posti, con pedana di sollevamento e ampio van per alloggio delle attrezzature.

Serviranno per gli spostamenti degli utenti dalle abitazioni al Centro diurno e anche in aiuto delle famiglie.

Ma continuiamo. Gli allestimenti, adeguati allo scopo, sono stati donati dalla Rolfo Spa, leader di generosità, oltre che nel settore industriale.

Una gioia, ancora una volta. Come sottolineato da Pasquale Bonino, presidente dell'Aghav: "Ringrazio di cuore la Ditta Rolfo, sempre molto disponibile nei confronti dell'associazione, in modo particolare il signor Roberto Rolfo, che è anche vice presidente dell'Aghav". Bel gesto.