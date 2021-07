Un volontario del Comitato Cri di Mondovì, nella Sardegna che brucia

C’è anche un volontario della Croce Rossa del Comitato di Mondovì, Sergio Quaglia, ad operare nei soccorsi di quanti stanno vivendo i drammatici incendi della zona di Bosa.

"Un evento disastroso, che ha mosso al primo allarme tutti i volontari Cri. Fra loro anche io, in “vacanza e volontariato”, prevista a livello nazionale presso il Comitato Cri di Bosa. Da subito siamo accorsi a Cuglieri nel corso della notte, per trasferire gli ospiti di una casa di riposo, la cui struttura era minacciata dalle fiamme, in un centro allestito dal Comune di Bosa. Ospiti che lunedì, sempre con mezzi Cri e il supporto di un pullman della Polizia di Stato sono rientrati, stante la situazione migliorata. Una esperienza drammatica e toccante. Poi successivamente dal mattino a sera, supporto per consegna acqua e generi di prima necessità a chi stava operando e alla comunità. Col sostegno e vicinanza del presidente nazionale della Croce Rossa, Francesco Rocca, che ha sollecitato aiuti e mezzi".