Calcio, Serie D: Bra, Federico Todisco torna in giallorosso

Nuovo acquisto per il Bra di Floris in vista della stagione 21\22. La società ha ufficializzato un ritorno in giallorosso: Federico Todisco, difensore torinese classe 2003 forgiato dalle esperienze con gli U17 e 18 del Torino.

LA NOTA DELL' AC BRA

"Federico Todisco veste nuovamente giallorosso! L'A.C. Bra ha raggiunto l'accordo sportivo con il terzino destro/difensore centrale classe 2003 (nativo di Torino).

Cresciuto tra il Settore Giovanile del Bra e quello del Torino, il 25 maggio 2019 (con la maglia braidese) conquista lo storico titolo Piemonte-Valle d'Aosta degli Allievi 2003, grazie all'1-0 inflitto al Chieri ad Alpignano. Ragazzi 2003 del Bra allenati proprio da Roberto Floris.

Successivamente, le esperienze con gli Under 17 e 18 del Toro. Ora, è un giocatore della Prima squadra a disposizione di mister Floris."