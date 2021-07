Cuneo: Freedom FC, illustrati obiettivi e peculiarità del nuovo progetto di calcio femminile (VIDEO)

Freedom F.C., la nuova realtà calcistica femminile cuneese, è pronta a dare battaglia in campo con l'obiettivo, ambizioso, di riportare in città il grande palcoscenico del calcio professionistico in rosa.

Giornata di presentazione ufficiale del progetto, martedì 17 luglio, presso la Fondazione Casa Delfino.

Il presidente Danilo Merlo ed il vicepresidente Pasquale Landolfo hanno illustrato peculiarità ed obiettivi del sodalizio sportivo, assieme al direttore sportivo Luca Vargiu, al direttore generale Giuseppe Fiorello ed al mister Gianluca Petruzzelli.

Già definita la rosa della prima squadra (giocherà in Eccellenza) che verrà presentata nei prossimi giorni. Dirigenza al lavoro per costruire un florido settore giovanile, base di un progetto che ha anche importanti finalità sociali.

Presenti alla conferenza, tra gli altri, il presidente del comitato regionale Piemonte e Valle d'Aosta LND Christian Mossino e l'assessora Franca Giordano in rappresentanza del Comune di Cuneo.