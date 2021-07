Cuneo Granda Volley e Riviera Beach Volley lanciano il primo Trofeo degli Artisti

Dopo l’ottimo successo del Granda Academy Summer Camp, che a Loano ha coinvolto quasi cento partecipanti dal 5 al 17 luglio, e l’avvio del progetto welfare #WeAreFamily, si rinsalda ulteriormente il legame tra Cuneo Granda Volley e la Liguria: è infatti ufficiale la partnership tra la società di via Bassignano e Riviera Beach Volley, associazione sportiva dilettantistica che dal 2015 promuove eventi di beach volley in Liguria.

Riviera Beach Volley è leader in Liguria dal 2015 nella promozione di raduni, clinic ed eventi federali svariando in diverse località della Riviera ligure: da Finale Ligure, dove ha dato vita al primo e più importante raduno di beach volley in Liguria con 24 campi in contemporanea e un'arena centrale in piazza Vittorio Emanuele II da 150 tonnellate di sabbia e spalti per 500 persone, fino a Laigueglia, location nel 2019 in grado di ospitare il più grande B1 in Italia con 12 campi e oltre 80 coppie con le qualifiche. Dopo un b12500 d'eccezione realizzato a Albissola Marina, la Riviera è attualmente impegnata nel circuito regionale federale Menabrea, i cui serie Beach sono stati organizzati tra Loano, Albissola Marina, San Bartolomeo al Mare, Savona e Genova. L’associazione presieduta dall’ex nazionale Under 21 di beach volley Alessio Marri è una realtà giovane ma solida e ambiziosa che guarda con speranza a un futuro prossimo che, grazie al ripascimento strutturale finanziato dalla Regione Liguria a Laigueglia, porterebbe alla realizzazione di un raduno internazionale senza più limiti di campi e spazi.

La partnership tra Cuneo Granda Volley e Riviera Beach Volley, un’occasione di crescita reciproca per due sodalizi in ascesa, sarà presentata ufficialmente in occasione del primo evento organizzato con una regia condivisa, il Trofeo degli Artisti in programma sabato 4 e domenica 5 settembre presso i Bagni Lido e Soleluna di Albissola Marina. Il Trofeo seguirà la formula di gara federale B4, un 4 contro 4, sintesi tra beach volley e volley, con set unico ai 21 e gironi da quattro squadre. La giornata del sabato sarà dedicata all’Under 18 maschile e femminile, mentre la domenica la ribalta sarà per la categoria Over maschile e femminile. Iscrizioni online sul portale della FIPAV Beach Volley Live a partire da martedì 10 agosto previo rinnovo o tesseramento annuale beach volley (€ 5/atleta); per coloro che hanno già rinnovato il tesseramento agonistico FIPAV non sono previsti altri costi. I premi del Trofeo saranno ideati e realizzati dal ceramista albissolese Paolo Anselmo, noto per le sue creazioni dai colori accesi e dalle forme ibride.

Cuneo Granda Volley sarà protagonista al Trofeo degli Artisti con le atlete della prima squadra, che nel tardo pomeriggio di sabato 4 settembre saranno impegnate in un’esibizione 4 contro 4, e con alcune formazioni composte da atlete della Granda Volley Academy che sempre sabato 4 parteciperanno alla competizione Under 18.

DINO VERCELLI, VICE PRESIDENTE CUNEO GRANDA VOLLEY «C’è grande soddisfazione per aver concretizzato uno degli obiettivi che ci eravamo posti la scorsa primavera, ossia quello di instaurare un rapporto di collaborazione con una realtà ligure ambiziosa come Riviera Beach Volley. L’organizzazione della prima edizione del Trofeo degli Artisti è il punto di partenza di un percorso condiviso che nei prossimi anni ci porterà a proporre eventi itineranti di alto livello non solo in Liguria. Da albissolese non posso che essere estremamente felice per la realizzazione di un evento sportivo che porterà ad Albissola Marina beacher da tutto il Nord Italia e di tutte le età. Oltre al gioco e al divertimento i partecipanti potranno godere delle sue numerose attrattive tra cui spicca senza dubbio la celebre Passeggiata degli Artisti, opera d’arte unica al mondo che dal 1963 si allunga per oltre settecento metri tra la Via Aurelia e la spiaggia con mosaici pavimentali disegnati da venti artisti nazionali e internazionali. La denominazione del trofeo è un omaggio sentito a questa passeggiata, autentica perla della nostra regione».



ALESSIO MARRI, PRESIDENTE RIVIERA BEACH VOLLEY «Con Cuneo Granda Volley c’è stata subito intesa su tutti i fronti e l’organizzazione della prima edizione del Trofeo degli Artisti nonostante le difficoltà di un anno pandemico ne è la riprova. Siamo molto felici di portare a Albissola Marina un evento che vuole essere un’occasione di confronto e di festa per la pallavolo e il beach volley. La partecipazione delle atlete della Serie A1 di Cuneo Granda Volley sarà la ciliegina sulla torta e la prima assoluta di quello che speriamo possa diventare un appuntamento fisso nella preparazione precampionato della prima squadra cuneese. Senza la collaborazione di tutti gli attori coinvolti il Trofeo degli Artisti sarebbe rimasto un progetto sulla carta: grazie al Comune di Albissola Marina, alla Regione Liguria e ai Bagni Lido e Soleluna per il fondamentale supporto, e al ceramista Paolo Anselmo per aver accettato il nostro invito a ideare e realizzare i premi. Questo evento, ci auguriamo, sarà l'avvio di una stretta sinergia su tanti altri progetti, manifestazioni e strutture che rafforzeranno senz'altro le nostre due realtà».