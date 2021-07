Racconigi Cycling Team: doppia festa tricolore ai Campionati Italiani su Pista Donne Junior con Valentina Basilico e Matilde Beltrami!

Doppia gioia e grande festa tricolore in casa Racconigi Cycling Team al termine dei “Campionati Italiani su Pista Donne Junior”, andati in scena nel tardo pomeriggio di martedì 27 luglio presso il velodromo romagnolo “G. Servadei” di Forlì (FC).

Le atlete del team manager Claudio Vassallo, guidate per la prestigiosa occasione da Camilla e da Antonio Vassallo, hanno letteralmente sbaragliato l'agguerrita concorrenza, dominando le due competizioni volute dall'A.S.D. Consorzio delle Società Ciclistiche Romagnole, con in palio le maglie tricolori e l'edizione 2021 del “Memorial Monica Bandini”.

Nella prova dello Scratch medaglia d'oro e titolo di campionessa italiana della specialità per la brianzola Valentina Basilico, che in questa prima parte di stagione è già stata grande protagonista alla “International Piceno Sprint Cup”, al “Gran Prix Città di Ascoli Piceno”, alla “Cinque Sere Internazionale di Pordenone” ed al “Trofeo Ragazze in Pista - Fiorenzuola d'Arda”. L'emiliana di Correggio (RE) Matilde Beltrami ha chiuso la 'top five', mentre la piemontese di Sala Biellese (BI) Camilla Marzanati ha terminato la propria prova in decima posizione, precedendo la compagna di colori Matilde Ceriello. Lo straordinario lavoro di squadra della compagine di patron Silvio Traversa è stato ancor più speciale nella difficile prova della Corsa a Punti.

La maglia di campionessa italiana è stata indossata da una fantastica Matilde Beltrami, già terza classificata qualche settimana fa nella prova dell'Omnium al “Trofeo Ragazze in Pista - Fiorenzuola d'Arda”. La diciottenne portacolori della formazione piemontese, al primo centro stagionale, ha conquistato un giro di vataggio su tutte le rivali, che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio davanti alla compagna di squadra Valentina Basilico, ottima medaglia d'argento. Da applausi anche il lavoro svolto da Camilla Marzanati e da Matilde Ceriello.

PODIO “CAMPIONATO ITALIANO SU PISTA DONNE JUNIOR - SCRATCH” A FORLI' (FC):

1) Basilico Valentina (Racconigi Cycling Team)

2) Fiorin Sara (GS Ccli Fiorin Cycling Team ASD)

3) Bacchettini Rebecca (ASD UC Foligno)

PODIO “CAMPIONATO ITALIANO SU PISTA DONNE JUNIOR - CORSA A PUNTI” A FORLI' (FC):

1) Beltrami Matilde (Racconigi Cycling Team)

2) Basilico Valentina (Racconigi Cycling Team)

3) Fiorin Sara (GS Ccli Fiorin Cycling Team ASD)