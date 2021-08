Lupi, storie e passeggiate nella domenica di Montelupo Albese

"Estate con il lupo" è il titolo della serie di appuntamenti con passeggiate, spettacoli e musica che il Comune di Montelupo Albese organizza in collaborazione con l’attrice Daniela Febino e il Collettivo Scirò.



La seconda giornata della rassegna è in calendario per questa domenica, 1° agosto, alle ore 17.30 in piazza Castello, da dove partirà un grande spettacolo itinerante con postazioni teatrali ricche di scenografie e attori che racconteranno favole che ci parlano di lupi.



Ad accompagnare il percorso il suono poetico di una fisarmonica, che avvolgerà bambini e genitori nel percorso da una postazione all’altra, prima dello spettacolo finale.



La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni, 334/18.08.490.