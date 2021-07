Backstage, questa sera al centro della puntata: “AFP: + FORMAZIONE + LAVORO + TERRITORIO”

A Backstage l’Azienda Formazione Professionale presenta il suo nuovo servizio: l’Agenzia di Sviluppo territoriale per Comuni ed Enti Pubblici.

Nel 1954, a Stroppo, un piccolo paesino dell’Alta Valle Maira, viene istituito il "Centro di Addestramento e Lavoro" fondato da Don Rossa e Don Rovera. Nel 1998 viene costituita l’attuale AFP: Azienda di formazione professionale accreditata a livello regionale per i servizi di:

- FORMAZIONE PROFESSIONALE

- ORIENTAMENTO

- LAVORO

AFP ha tre sedi Operative: la sede storica di Dronero, la sede di Cuneo e la sede di Verzuolo.

Dal 3 settembre 2018 AFP sposta i 6 uffici della Sede Legale da Via Meucci n. 2 a Via G. B. Conte n. 19, sempre a Dronero.

Perché una nuova sede?

“La nuova sede - spiega la dr.ssa Ingrid Brizio, Direttore Generale dell’AFP - è il frutto di un patto strategico territoriale che ha coinvolto il BIM ed i suoi 22 Comuni, l’Unione Montana Valle Maira e Valle Grana, la Fondazione CRC ed il Comune di Dronero. Questo patto ha avuto la finalità precisa di salvare Tecnogranda con il suo problematico vissuto imprenditoriale e di pensare ad un nuovo luogo, ma anche ad un nuovo servizio offerto da AFP per il suo territorio in ottica di sviluppo locale”

Chi ha avuto questa idea?

“La Direzione Generale dell’AFP, nell’Agosto del 2017 ha presentato al Comune di Dronero ed al BIM un progetto molto articolato che prevedeva in sostanza un nuovo servizio per il territorio, con un adeguato piano di sostenibilità economica ed organizzativa, in grado di ampliare e diversificare i servizi di AFP".

Un punto di riferimento per il territorio

Un paradigma di nuove opportunità con compiti di mappatura, analisi dei fabbisogni di enti locali, soggetti privati, imprese, Associazioni, fondazioni, Scuole allo scopo di tradurli in progetti di sviluppo locale.

AFP si candida a diventare Agenzia di sviluppo territoriale per “servire un territorio” con vocazioni turistiche, culturali, produttive e artigianali d’eccellenza, che appartiene ad un contesto di Aree interne per il quale è necessario progettare ed attuare azioni ad alto impatto territoriale e sociale.

Il 13 maggio 2021 è stato aperto un ufficio dedicato all’agenzia di Sviluppo coordinato dalla Dr.ssa Raffaella Gramaglia Tel. 0171-912003 – e-mail sviluppo@afpdronero.it

In studio Gian Maria Aliberti Gerbotto, ne parlerà a Backstage tramite collegamento online con i rappresentati dell’AFP: Ingrid Brizio, Direttore Generale dell’Azienda Formazione Professionale Soc. consortle a resp. limitata, Raffaella Gramaglia, MDirettore del CFP di Dronero e Responsabile della “neonata” Agenzia di Sviluppo, Floema - Inclusione, Paolo Romeo, Presidente Associazione Ariaperta, co-fondatore cooperativa sociale Floema.

La nuova puntata andrà in onda, questa sera, giovedì 29 luglio, alle ore 21.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.