"Grazielle in fuga" da Roccaforte Mondovì a Prea

E' stata un successo di pubblico la prima edizione di "Grazielle in Fuga", la corsa non competitiva dedicata alle bici monomarcia, organizzata dalla Consulta Giovanile di Roccaforte Mondovì e dal Circolo Amici di Prea.

Circa 85 i partecipanti alla corsa, provenienti da diversi comuni della Granda, parola d'ordine: divertirsi.

"Questa prima edizione ha avuto un riscontro inaspettato" - commenta Daniele Bottero a nome della Consulta Giovanile - "Abbiamo avuto adesioni anche da persone provenienti da fuori Roccaforte e di tutte le età. Un momento di ripartenza e un'occasione per trascorrere una domenica in famiglia, certamente ci sono i presupposti per portare avanti l'evento anche in futuro".